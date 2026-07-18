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Hunger strike law: अगर भूख हड़ताल के दौरान हो जाए मौत तो कौन होगा जिम्मेदार? जानिए कानून क्या कहता है

Hunger strike law: दिल्ली के जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें पुलिस द्वारा अस्पताल ले जाया गया. इस घटना ने एक महत्वपूर्ण कानूनी सवाल खड़ा कर दिया है कि यदि किसी व्यक्ति की भूख हड़ताल के दौरान मौत हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी.

By: Ranjana Sharma | Published: July 18, 2026 4:10:56 PM IST

अनशन में मौत पर क्या होता है?
अनशन में मौत पर क्या होता है?


Hunger strike law: देश और दुनिया में चर्चित पर्यावरणविद् एवं सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 28 जून से दिल्ली के जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे. लगातार अनशन के चलते उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पैदा हो गया. स्थिति को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद पुलिस उन्हें वहां से उठाकर अस्पताल ले गई ताकि उनका इलाज कराया जा सके. इस घटनाक्रम ने एक अहम बहस को जन्म दिया है. सवाल यह है कि यदि कोई व्यक्ति भूख हड़ताल के दौरान अपनी जान गंवा देता है तो उसकी मौत के लिए कानूनी रूप से कौन जिम्मेदार माना जाएगा? क्या सरकार या प्रशासन पर मामला दर्ज हो सकता है? क्या किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है? और क्या मृतक के परिजनों को किसी तरह का मुआवजा मिलता है?

भूख हड़ताल व्यक्ति का निजी फैसला माना जाता है

भारतीय लोकतंत्र नागरिकों को शांतिपूर्ण विरोध और प्रदर्शन का अधिकार देता है. भूख हड़ताल भी विरोध जताने का एक लोकतांत्रिक तरीका माना जाता है. कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो अनशन पर बैठने का निर्णय संबंधित व्यक्ति का स्वयं का फैसला होता है. ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भोजन और पानी त्यागकर भूख हड़ताल करता है और उसकी तबीयत बिगड़ती है या मौत हो जाती है, तो सामान्य परिस्थितियों में किसी अन्य व्यक्ति, संगठन या सरकार को सीधे तौर पर उसकी मौत का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. क्योंकि अनशन करने के लिए उसे किसी ने बाध्य नहीं किया होता.

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पहले आत्महत्या के प्रयास का मामला दर्ज होता था

भारत में लंबे समय तक भूख हड़ताल को लेकर कानूनी दृष्टिकोण अलग रहा है. पहले यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक अनशन करता था और उसकी हालत खराब होती थी, तो प्रशासन उसके खिलाफ आत्महत्या के प्रयास से जुड़े प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर सकता था. मणिपुर की चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला का मामला इसका प्रमुख उदाहरण माना जाता है. उन्हें कई बार हिरासत में लेकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई थी और उनके खिलाफ आत्महत्या के प्रयास से संबंधित कानूनी कार्रवाई भी हुई थी. हालांकि समय के साथ कानून और न्यायिक व्याख्याओं में बदलाव आया है. अब ऐसे मामलों में सरकार और प्रशासन का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की जान बचाना और उसे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना माना जाता है.

सरकार को जबरन अस्पताल में भर्ती कराने का अधिकार

मौजूदा कानूनी व्यवस्था के तहत यदि भूख हड़ताल कर रहे किसी व्यक्ति की हालत गंभीर हो जाती है, तो प्रशासन और सरकार उसके जीवन की रक्षा के लिए हस्तक्षेप कर सकते हैं. ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है, मेडिकल निगरानी में रखा जा सकता है और आवश्यक उपचार दिया जा सकता है. अदालतें भी कई मामलों में यह स्पष्ट कर चुकी हैं कि जीवन का अधिकार सर्वोपरि है और राज्य की जिम्मेदारी है कि वह नागरिक की जान बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए. सोनम वांगचुक के मामले में भी अदालत के निर्देश के बाद यही प्रक्रिया अपनाई गई और उन्हें अस्पताल पहुंचाकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई.

मौत होने पर क्या प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदारी से बच सकता है?

कानून यह जरूर मानता है कि भूख हड़ताल व्यक्ति का निजी निर्णय है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है. भारतीय संविधान के तहत प्रत्येक नागरिक के जीवन की रक्षा करना राज्य का दायित्व है. यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर अनशन कर रहा है, तो प्रशासन को उसके स्वास्थ्य पर नजर रखने, नियमित मेडिकल जांच कराने और जरूरत पड़ने पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने का अधिकार और दायित्व दोनों होते हैं. यदि यह साबित हो जाए कि प्रशासन ने गंभीर लापरवाही बरती, समय पर इलाज नहीं कराया या स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियों को नजरअंदाज किया, तो अदालत या मानवाधिकार आयोग सरकार और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर सकते हैं.

कब हो सकती है दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई?

भूख हड़ताल के दौरान हुई मौत के मामले में किसी तीसरे व्यक्ति की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है. यदि यह पाया जाता है कि किसी ने व्यक्ति को अनशन के लिए उकसाया, उसे चिकित्सा सुविधा लेने से रोका या जानबूझकर इलाज में बाधा डाली, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई संभव है. भारतीय कानून में आत्महत्या के लिए उकसाने, आपराधिक षड्यंत्र रचने या अन्य संबंधित धाराओं के तहत ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है. इसलिए हर मामले में परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जिम्मेदारी तय की जाती है.

मुआवजे का सवाल परिस्थितियों पर निर्भर

भूख हड़ताल के दौरान मौत होने पर परिजनों को स्वतः मुआवजा मिलने का कोई निश्चित कानूनी प्रावधान नहीं है. हालांकि यदि अदालत या मानवाधिकार आयोग यह मान लें कि प्रशासनिक लापरवाही, चिकित्सा सुविधा में देरी या राज्य की विफलता के कारण मौत हुई है, तो संबंधित परिवार को मुआवजा दिए जाने के आदेश दिए जा सकते हैं. यानी मुआवजे का फैसला हर मामले की परिस्थितियों, जांच रिपोर्ट और न्यायिक निष्कर्षों पर निर्भर करता है.

Tags: hunger strike lawSonam Wangchuk
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