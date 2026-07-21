Home > देश > खून से लथपथ था जंतर-मंतर! 118 पुलिसकर्मी और 60 प्रदर्शनकारी घायल; जुलाई की 20 तारीख बनी इतिहास

खून से लथपथ था जंतर-मंतर! 118 पुलिसकर्मी और 60 प्रदर्शनकारी घायल; जुलाई की 20 तारीख बनी इतिहास

Sonam wangchuk hunger strike | CJP Protest सोमवार को नई दिल्ली इलाके में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 'संसद चलो' विरोध मार्च के हिंसक हो जाने के बाद, कई सीनियर अधिकारियों समेत 118 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए और लगभग 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया.

By: Heena Khan | Published: July 21, 2026 8:24:25 AM IST

CJP protest
CJP protest


Sonam wangchuk hunger strike | CJP Protest सोमवार को नई दिल्ली इलाके में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के ‘संसद चलो’ विरोध मार्च के हिंसक हो जाने के बाद, कई सीनियर अधिकारियों समेत 118 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए और लगभग 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया. दिल्ली पुलिस ने ये आंकड़े और घटना का ब्योरा जारी करते हुए प्रदर्शनकारियों पर विरोध प्रदर्शन के दौरान “अनियंत्रित, आक्रामक और हिंसक व्यवहार” करने और सुरक्षाकर्मियों पर हमला करने, सरकारी गाड़ियों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया.

पुलिस पर बेहिसाब हमला 

पुलिस के बयान में कहा गया, ‘नई दिल्ली इलाके में CJP के आज के विरोध प्रदर्शन के दौरान, प्रदर्शनकारियों ने अनियंत्रित, आक्रामक और हिंसक व्यवहार किया. पुलिस की बार-बार चेतावनी और कानूनी निर्देशों के बावजूद, वे वहां से हटने को तैयार नहीं हुए और जानबूझकर लागू निषेधाज्ञा (prohibitory orders) का उल्लंघन किया.’ इतना ही नहीं बयान में कहा गया कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थर और बाकी चीज़ों से हमला किया, पुलिस बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की, पुलिस और अन्य सरकारी गाड़ियों में तोड़-फोड़ की, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और बड़े पैमाने पर हिंसा की, जिससे कानून-व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और अपनी कानूनी ड्यूटी निभा रहे पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया.

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118 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल 

पुलिस ने बताया कि हिंसा में 118 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें स्पेशल कमिश्नर ऑफ़ पुलिस, जॉइंट कमिश्नर ऑफ़ पुलिस, एडिशनल कमिश्नर ऑफ़ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ़ पुलिस रैंक के सीनियर अधिकारी और कई महिला पुलिसकर्मी शामिल हैं. बयान में कहा गया, “हाथापाई के दौरान, लगभग 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है. बाकी घायल पुलिसकर्मियों की मेडिको-लीगल जांच (MLC) चल रही है.”इसमें आगे कहा गया, “हिंसक भीड़ ने सार्वजनिक संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचाया. घटना के दौरान लगभग 15 से 20 सरकारी गाड़ियों और अन्य सरकारी संपत्ति में तोड़-फोड़ की गई.”

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Tags: abhijeet dipkeCJP Protesthome-hero-pos-6Sonam Wangchuk
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