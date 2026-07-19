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Sonam Wangchuk Hunger Strike: 21 दिन से अन्न का एक दाना नहीं! सोनम वांगचुक के साथ कौन हैं ये 3 लोग?

Sonam Wangchuk Hunger Strike: एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को उनकी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के 21वें दिन दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाए जाने के बाद भी, तीन स्टूडेंट एक्टिविस्ट ने जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल जारी रखी है. आयोजकों का कहना है कि विरोध प्रदर्शन और 20 जुलाई को संसद तक होने वाला मार्च जारी रहेगा.

By: Heena Khan | Published: July 19, 2026 11:44:46 AM IST

sonam wangchuk news
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Sonam Wangchuk Hunger Strike: एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को उनकी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के 21वें दिन दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाए जाने के बाद भी, तीन स्टूडेंट एक्टिविस्ट ने जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल जारी रखी है. आयोजकों का कहना है कि विरोध प्रदर्शन और 20 जुलाई को संसद तक होने वाला मार्च जारी रहेगा. भूख हड़ताल करने वाले इन तीन लोगों में नेहा, अमीन अमितोज और मनीष कुमार शामिल हैं, जो सभी ‘ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन’ (AISA) से जुड़े हैं. AISA की प्रेसिडेंट और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में थिएटर और परफॉर्मेंस स्टडीज़ की PhD स्कॉलर नेहा का वज़न भूख हड़ताल शुरू होने के बाद से 7.5 किलोग्राम कम हो गया है. आयोजकों के अनुसार, दिल्ली की डॉ. बी.आर. अंबेडकर यूनिवर्सिटी में अर्बन स्टडीज़ के PhD स्कॉलर अमीन अमितोज का वज़न 9.3 किलोग्राम कम हुआ है. पंजाब के रहने वाले अमीन ने 2020-21 के किसान आंदोलन में भी हिस्सा लिया था. AISA के उत्तर प्रदेश प्रेसिडेंट और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के PhD स्कॉलर मनीष कुमार का वज़न भूख हड़ताल के दौरान 10.4 किलोग्राम कम हुआ है.

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भूख हड़ताल करने वाले अन्य 3 लोग

शनिवार सुबह वांगचुक को विरोध स्थल से हटाए जाने के बाद, ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी. वांगचुक को ले जाए जाने के बाद दिपके रो पड़े और बाद में आरोप लगाया कि एक्टिविस्ट को उनकी या उनके परिवार की सहमति के बिना हटाया गया था. रविवार को वांगचुक ने समर्थकों से अपील की कि वे 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च को सफल बनाएं. अपनी पत्नी गीतांजलि जे आंग्मो के ज़रिए X पर पोस्ट किए गए एक मैसेज में, उन्होंने इस विरोध प्रदर्शन को “भारत का दूसरा आज़ादी का आंदोलन” बताया, जिसका मकसद “अन्याय से आज़ादी” और “डर से आज़ादी” पाना था. उन्होंने यह भी कहा कि यह मैसेज “सफदरजंग में मेरी गैर-कानूनी हिरासत” से भेजा गया है. इसके अलावा, दिपके ने X पर आरोप लगाया कि अधिकारी “सख़्त कार्रवाई” की तैयारी कर रहे हैं और एक वीडियो शेयर किया जिसमें जंतर-मंतर पर रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के जवान तैनात दिख रहे थे. दिल्ली पुलिस ने शनिवार को वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट कर दिया. पुलिस का कहना था कि यह कदम विशेषज्ञों की मेडिकल सलाह और दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के पालन में उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए उठाया गया.

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क्यों मची थी अफरा तफरी 

पुलिस ने बताया कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने इस प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश की, जिससे “थोड़ी अफ़रा-तफ़री” मची, लेकिन अधिकारियों ने बहुत संयम बरता और कोई लाठीचार्ज या हिरासत की घटना नहीं हुई. वांगचुक की पत्नी, गीतांजलि जे आंग्मो का कहना है कि अस्पताल में भी उनकी भूख हड़ताल जारी है और वे सिर्फ़ नमक वाला पानी ले रहे हैं. उन्होंने उन्हें अस्पताल में भर्ती करने के फ़ैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने सिर्फ़ उनकी सेहत की नियमित निगरानी का निर्देश दिया था. वांगचुक 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं. वे NEET परीक्षा में कथित अनियमितताओं और इस विवाद से जुड़े छात्रों की मौत के मामले में CJP के नेतृत्व में हो रहे विरोध प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि उनकी सेहत की नियमित निगरानी की जाए और ज़रूरत पड़ने पर उचित मेडिकल मदद दी जाए.

Tags: Sonam Wangchuksonam wangchuk hunger strike
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