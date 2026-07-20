Sonam Wangchuk Health Update: भूख हड़ताल समाप्त करने के लिए रखीं 3 शर्तें, जानें अब कैसी है उनकी तबियत

Sonam Wangchuk Hunger Strike: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जो पिछले 23 दिन से भूख हड़ताल (hunger strike) पर हैं और शिक्षा संबंधी मुद्दे पर सुधारों की मांग कर रहे हैं. 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस द्वारा उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया था.

उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने के लिए 3 शर्तें रखी हैं. हाल ही में उनका हेल्थ अपडेट सामने आया है. आइये जानते हैं कि अब उनकी तबियत कैसी है.

अब कैसी है सोनम वांगचुक की तबियत?

ANI ने सोनम वांगचुक का हेल्थ अपडेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर करते हुए लिखा, “सोनम वांगचुक का VMMC और सफदरजंग अस्पताल में पूरा मेडिकल इलाज चल रहा है. उनके ज़रूरी हेल्थ पैरामीटर स्थिर हैं. ब्लड पैरामीटर पर लगातार बारीकी से मेडिकल निगरानी की ज़रूरत है. उनका लगातार मेडिकल इलाज चल रहा है और वे विशेषज्ञों की एक मल्टी-डिसिप्लिनरी टीम की कड़ी निगरानी में हैं.

Sonam Wangchuk health update as at 10 am on 20th July | Sonam Wangchuk continues to receive comprehensive medical care at VMMC & Safdarjung Hospital. His vital parameters remain stable. Blood parameters continue to warrant close clinical observation. He remains under continuous… pic.twitter.com/XOjR5LtIv9 — ANI (@ANI) July 20, 2026

VMMC और सफदरजंग अस्पताल और AIIMS, नई दिल्ली की इलाज करने वाली टीमों के क्लिनिकल असेसमेंट के आधार पर, किसी भी संभावित परेशानी का जल्द पता लगाने और समय पर इलाज सुनिश्चित करने के लिए लगातार मेडिकल इलाज और बिना रुकावट क्लिनिकल निगरानी ज़रूरी है. उन्हें ज़रूरी सभी मेडिकल देखभाल मिल रही है, और विशेषज्ञों की एक मल्टी-डिसिप्लिनरी टीम उनकी क्लिनिकल स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रही है.

सोनम वांगचुक अपना अनशन कब समाप्त करेंगे?

अपने समर्थकों द्वारा भूख हड़ताल के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए वांगचुक ने कहा कि अगर सरकार परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने सहित शिक्षा प्रणाली में हाल की समस्याओं की जिम्मेदारी स्वीकार करती है तो वह 20 जुलाई को अपना उपवास समाप्त कर देंगे. इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता संसद पहुंच जाते हैं और राजनीतिक दल उन्हें आश्वासन देते हैं कि वे संसद के मौजूदा सत्र के दौरान शिक्षा में जवाबदेही का मुद्दा उठाएंगे तो वह अनशन खत्म कर देंगे. वांगचुक ने आगे ये भी कहा कि अगर उनकी सेहत बिगड़ती है या अन्य परिस्थितियां उन्हें अनशन जारी रखने से रोकती हैं, तो भी वह अनशन समाप्त कर देंगे यदि विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद और नेता अस्पताल में उनसे मिलने आते हैं और संसद में इस मामले को उठाने का वादा करते हैं. उनके हस्तलिखित नोट का अंत इस टिप्पणी के साथ हुआ कि वह “सफदरजंग अस्पताल में अवैध हिरासत से” लिख रहे हैं, और आरोप लगाया कि उनकी आवाजाही, बोलने और संवाद करने की क्षमता प्रतिबंधित की जा रही है.