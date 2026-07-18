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Sonam Wangchuk Health Update: होश में हैं या बेहोश, कैसी है सोनम वांगचुक की सेहत; सफदरजंग अस्पताल ने जारी किया बुलेटिन

Sonam Wangchuk Health Update: सफदरजंग अस्पताल ने बताया कि भर्ती होने के समय वांगचुक होश में हैं. उनकी पल्स, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन सैचुरेशन स्थिर है.

By: JP Yadav | Published: July 18, 2026 6:57:30 PM IST

Sonam Wangchuk Health Update: होश में हैं या बेहोश, कैसी है सोनम वांगचुक की सेहत; सफदरजंग अस्पताल ने जारी किया बुलेटिन
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Sonam Wangchuk Health Update: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत कई अन्य मांगों को लेकर धरने पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता को दिल्ली पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया है. यहां पर डॉक्टर उन पर निगरानी रख रहे हैं. सफदरजंग अस्पताल प्रबंधन ने शनिवार (18 जुलाई, 2026) को बताया कि धरनारत सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की फिलहाल हालत स्थिर है. अस्पताल ने जानकारी दी है कि IV फ़्लूइड (नसों के ज़रिए दिए जाने वाले तरल पदार्थ) लेने से उन्होंने मना कर दिया है. डॉक्टरों की मानें तो सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने ज़बरदस्ती अस्पताल में भर्ती कराया है.  हड़ताल के चलते वह बेहद कमजोर हो गए हैं. 

वहीं, सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हुए अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि सामाजिक कार्यकर्ता शनिवार सुबह 7 बजकर 40 मिनट पर भर्ती किया गया था. वह 20 दिनों से ठोस भोजन नहीं ले रहे थे और उन्हें सामान्य कमज़ोरी महसूस हो रही है. भर्ती होने के दौरान सोनम वांगचुक होश में थे. इसके साथ ही उनकी पल्स, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन सैचुरेशन स्थिर थी, लेकिन उनमें डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) के लक्षण नजर आए. उनकी सेहत के लिए सबसे बेहतर इलाज के मकसद से लगातार उनकी निगरानी और काउंसलिंग की जा रही है.

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कैसा है सोनम का स्वास्थ्य? 

  • एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस  18/7/2026 को सुबह 7:40 बजे VMMC और सफदरजंग अस्पताल ले आई.
  •  20 दिनों तक ठोस भोजन न करने (उपवास) और सामान्य कमजोरी की स्थिति में भर्ती कराया गया है.
  • बेहोश होने की कोई समस्या नहीं है.
  •  भर्ती होने के समय वे होश में थे और उनकी पल्स, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन सैचुरेशन स्थिर थे.
  •  डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) के लक्षण दिखे.
  •  ब्लड गैस एनालिसिस से पता चला कि उन्हें ‘कम्पन्सेटेड एसिडोसिस’ है.
  •  सीरम पोटैशियम का स्तर कम है और ब्लड शुगर 78 mg/dl है.
  •  दोबारा जांच में भी सीरम पोटैशियम का स्तर वैसा ही पाया गया.
  •  भर्ती होने के समय यूरिनरी कीटोन 1+ थे, जो दोपहर 1:00 बजे तक बढ़कर 3+ हो गए.
  •  इंट्रावेनस (IV) फ्लूइड देने की सलाह दी गई थी, लेकिन मरीज़ ने किसी भी तरह के इंट्रावेनस फ्लूइड, ओरल रिहाइड्रेशन फ्लूइड या कोई अन्य दवा लेने से इन्कार कर दिया है. 

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Tags: Sonam Wangchuk
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