Home > देश > दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बाद, अब कैसी है सोनम वांगचुक की तबीयत? सफदरजंग अस्पताल से आई सेहत की ताजा अपडेट

दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बाद, अब कैसी है सोनम वांगचुक की तबीयत? सफदरजंग अस्पताल से आई सेहत की ताजा अपडेट

Sonam Wangchuk Health Update: दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को आज 18 जुलाई यानी अनशन के 21वें दिन दिल्ली पुलिस वहां से हटाकर अस्पताल ले गई है. इस बात से लोगों में आक्रोश में है. अब अस्पताल से सोनम वांगचुकी की सेहत को लेकर जानकारी सामने आई है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 18, 2026 4:33:47 PM IST

सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर अस्पताल से आई बड़ी अपडेट
सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर अस्पताल से आई बड़ी अपडेट


कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने शनिवार यानी 18 जुलाई 2026 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया. यह फैसला उस समय सामने आया, जब क्लाइमेट एक्टिविस्ट और शिक्षाविद् सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल के 21वें दिन दिल्ली पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट कर दिया. कहा गया कि उनकी सेहत को लेकर ये कार्रवाई की गई है. अब उनकी सेहत को लेकर अहम जानकारी सामने आई है. 

क्या अपडेट आई सामने?

सफदरजंग अस्पताल मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने बताया कि 59 वर्षीय सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस द्वारा 18 जुलाई को सुबह 7:40 बजे VMMC और सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. उन्हें 20 दिनों तक ठोस खाना न खाने और आम कमजोरी की वजह से भर्ती कराया गया था. बेहोशी के दौरे पड़ने की कोई हिस्ट्री नहीं है.

You Might Be Interested In

साथ ही बताया गया कि भर्ती होने के समय, वह होश में थे, उनकी पल्स, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन सैचुरेशन स्थिर था. डिहाइड्रेशन के लक्षण दिखे. ब्लड गैस एनालिसिस में कंपेंसेटेड एसिडोसिस का पता चला, जिसमें सीरम पोटैशियम कम हो गया था और ब्लड शुगर 78 mg/dl था. दोबारा सीरम पोटैशियम भी ऐसा ही था. भर्ती होने के समय यूरिनरी कीटोन्स 1+ थे जो दोपहर 1:00 बजे तक बढ़कर 3+ हो गए.

सोनम वांगचुक ने दवा लेने से किया इनकार

हालांकि डॉक्टरों द्वारा इंट्रावीनस फ्लूइड्स की सलाह दी गई थी, लेकिन मरीज ने सभी इंट्रावीनस फ्लूइड्स, ओरल रिहाइड्रेशन फ्लूइड या कोई दूसरी दवा लेने से मना कर दिया है. उनकी सेहत के लिए इलाज के लिए उन पर लगातार नज़र रखी जा रही है और काउंसलिंग दी जा रही है.

सोनम की पत्नी ने क्या कहा?

सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो ने कहा कि वह दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में हैं, जहां एक्टिविस्ट को भर्ती कराया गया है. गीतांजलि ने कहा, ‘मेरी, उनके परिवार और उनके डॉक्टरों की सहमति के बिना उन्हें मुंह से या नसों के ज़रिए कुछ भी नहीं दिया जाना चाहिए, जो पिछले 20 दिनों से उनकी सेहत पर नजर रख रहे हैं.’

यह खबर भी पढ़ें: मुझे पति को मारना है…बिहार की इस युवती के जिंदगी का मकसद जान आप चौंक जाएंगे, पिता और भाई को भी नहीं छोड़ा…

Tags: CJP ProtestSonam Wangchuk
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गैस दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए?

July 17, 2026

प्रियंका चोपड़ा की 7 सुपरहिट फिल्में

July 17, 2026

मानसून में कौन सी ड्रिंक्स पीनी चाहिए?

July 17, 2026

महादेव के दरबार पहुंचीं अक्षरा सिंह, फोटोज में देखें भोजपुरी...

July 17, 2026

कैसी थी करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विंगेट की लव...

July 17, 2026

सर्दी-खांसी समेत इन चीजों में फायदेमंद है काली मिर्च

July 16, 2026
दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बाद, अब कैसी है सोनम वांगचुक की तबीयत? सफदरजंग अस्पताल से आई सेहत की ताजा अपडेट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बाद, अब कैसी है सोनम वांगचुक की तबीयत? सफदरजंग अस्पताल से आई सेहत की ताजा अपडेट
दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बाद, अब कैसी है सोनम वांगचुक की तबीयत? सफदरजंग अस्पताल से आई सेहत की ताजा अपडेट
दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बाद, अब कैसी है सोनम वांगचुक की तबीयत? सफदरजंग अस्पताल से आई सेहत की ताजा अपडेट
दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बाद, अब कैसी है सोनम वांगचुक की तबीयत? सफदरजंग अस्पताल से आई सेहत की ताजा अपडेट