दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बाद, अब कैसी है सोनम वांगचुक की तबीयत? सफदरजंग अस्पताल से आई सेहत की ताजा अपडेट

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने शनिवार यानी 18 जुलाई 2026 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया. यह फैसला उस समय सामने आया, जब क्लाइमेट एक्टिविस्ट और शिक्षाविद् सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल के 21वें दिन दिल्ली पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट कर दिया. कहा गया कि उनकी सेहत को लेकर ये कार्रवाई की गई है. अब उनकी सेहत को लेकर अहम जानकारी सामने आई है.

क्या अपडेट आई सामने?

सफदरजंग अस्पताल मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने बताया कि 59 वर्षीय सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस द्वारा 18 जुलाई को सुबह 7:40 बजे VMMC और सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. उन्हें 20 दिनों तक ठोस खाना न खाने और आम कमजोरी की वजह से भर्ती कराया गया था. बेहोशी के दौरे पड़ने की कोई हिस्ट्री नहीं है.

साथ ही बताया गया कि भर्ती होने के समय, वह होश में थे, उनकी पल्स, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन सैचुरेशन स्थिर था. डिहाइड्रेशन के लक्षण दिखे. ब्लड गैस एनालिसिस में कंपेंसेटेड एसिडोसिस का पता चला, जिसमें सीरम पोटैशियम कम हो गया था और ब्लड शुगर 78 mg/dl था. दोबारा सीरम पोटैशियम भी ऐसा ही था. भर्ती होने के समय यूरिनरी कीटोन्स 1+ थे जो दोपहर 1:00 बजे तक बढ़कर 3+ हो गए.

सोनम वांगचुक ने दवा लेने से किया इनकार

हालांकि डॉक्टरों द्वारा इंट्रावीनस फ्लूइड्स की सलाह दी गई थी, लेकिन मरीज ने सभी इंट्रावीनस फ्लूइड्स, ओरल रिहाइड्रेशन फ्लूइड या कोई दूसरी दवा लेने से मना कर दिया है. उनकी सेहत के लिए इलाज के लिए उन पर लगातार नज़र रखी जा रही है और काउंसलिंग दी जा रही है.

सोनम की पत्नी ने क्या कहा?

सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो ने कहा कि वह दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में हैं, जहां एक्टिविस्ट को भर्ती कराया गया है. गीतांजलि ने कहा, ‘मेरी, उनके परिवार और उनके डॉक्टरों की सहमति के बिना उन्हें मुंह से या नसों के ज़रिए कुछ भी नहीं दिया जाना चाहिए, जो पिछले 20 दिनों से उनकी सेहत पर नजर रख रहे हैं.’

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