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Sonam Wangchuk Health Update: सोनम वांगचुक की कैसी है तबीयत? अस्पताल ने जारी किया लेटेस्ट अपडेट

Sonam Wangchuk Health Update: डॉक्टरों का कहना है कि सेहत बेहतर हो, इसके लिए हम हर संभव और सबसे बेहतर इलाज देने की कोशिश कर रहे हैं.

By: JP Yadav | Published: July 20, 2026 11:14:15 AM IST

Sonam Wangchuk Health Update: सोनम वांगचुक की कैसी है तबीयत? अस्पताल ने जारी किया लेटेस्ट अपडेट
Sonam Wangchuk Health Update: सोनम वांगचुक की कैसी है तबीयत? अस्पताल ने जारी किया लेटेस्ट अपडेट


Sonam Wangchuk Health Update: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक फिलहाल दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं. यहां पर उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जा रही है. इस बीच सोनम वांगचुक की सेहत पर सफदरजंग अस्पताल का अपडेट सामने आया है. VMMC और सफदरजंग अस्पताल ने सोमवार (20 जुलाई, 2026) को एक्टिविस्ट के लिए जारी हेल्थ बुलेटिन में कहा कि सोनम वांगचुक को लगातार बेहतर मेडिकल देखभाल मिल रही है और उनके जरूरी हेल्थ पैरामीटर्स स्थिर हैं. 

मेडिकल बुलेटिन में कहा गया है कि ब्लड पैरामीटर्स की बारीकी से क्लिनिकल निगरानी जरूरी है. सोनम वांगचुक लगातार मेडिकल देखरेख में हैं और एक्सपर्ट्स की एक मल्टी-डिसिप्लिनरी टीम उनकी बारीकी से निगरानी कर रही है.  VMMC और सफदरजंग अस्पताल और AIIMS नई दिल्ली की इलाज करने वाली टीमों के क्लिनिकल असेसमेंट के आधार पर कहा गया है कि किसी भी संभावित जटिलता का जल्द पता लगाने और समय पर इलाज सुनिश्चित करने के लिए लगातार मेडिकल मदद और बिना रुकावट क्लिनिकल निगरानी जरूरी है.  उन्हें सभी जरूरी मेडिकल देखभाल मिल रही है. इसके साथ ही एक्सपर्ट्स की एक मल्टी-डिसिप्लिनरी टीम उनकी क्लिनिकल स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रही है. 

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28 जून से भूख हड़ताल पर हैं सोनम

यहां पर बता दें कि सोनम वांगचुक 28 जून, 2026 से भूख हड़ताल पर हैं. यह हड़ताल कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन का हिस्सा है, जो परीक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है. दिल्ली पुलिस ने बताया कि एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक (परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर लगभग एक महीने से जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे) को शनिवार (18 जुलाई, 2026) को सुबह विरोध स्थल से हटाकर सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया. मेडिकल एक्सपर्ट्स और दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए तुरंत अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी थी. 

सोनम को मिल रही बेहतर सुविधा

सोनम वांगचुक की सेहत पर एम्स दिल्ली के इमरजेंसी मेडिसिन विभाग के एडिशनल प्रोफ़ेसर डॉ. अक्षय कुमार ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि सोनम वांगचुक के सभी जरूरी हेल्थ इंडिकेटर नॉर्मल हैं. उनका ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल और नाड़ी की रफ़्तार सामान्य है. वह पूरी तरह होश में हैं और ठीक से बात कर रहे हैं. हम लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं. हम उन्हें समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं ताकि वह नस के जरिए दिए जाने वाले तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट लेने के लिए तैयार हो जाएं. 

Tags: Sonam Wangchuk
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