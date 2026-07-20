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सोनम वांगचुक ने खत्म की भूख हड़ताल, क्या जेपी नड्डा से बातचीत बनी टर्निंग पॉइंट? CJP ने रखीं ये 3 बड़ी मांग

Sonam Wangchuk Hunger Strike: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रतिनिधियों और केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा के बीच बातचीत के बाद, सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है.

By: Shristi S | Published: July 20, 2026 5:30:01 PM IST

सोनम वांगचुक ने खत्म की भूख हड़ताल
सोनम वांगचुक ने खत्म की भूख हड़ताल


Sonam Wangchuk Ends Hunger Strike: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रतिनिधियों और केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा के बीच बातचीत के बाद, सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है.

वांगचुक 28 जून से दिल्ली के जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर थे. उनके साथ AISA के तीन सदस्य और अन्य लोग भी थे. CJP नेताओं ने कहा कि सरकार द्वारा बातचीत शुरू करने के बाद यह फैसला लिया गया.

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वांगचुक की पत्नी ने भूख हड़ताल खत्म करने का तरीका बताया 

रविवार को, वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने कहा कि अगर राजनीतिक दल संसद के मानसून सत्र के दौरान शिक्षा क्षेत्र में जवाबदेही का मुद्दा उठाने का वादा करते हैं, तो वांगचुक अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देंगे. उन्होंने यह भी कहा कि वांगचुक चाहते थे कि चलो संसद मार्च पूरी तरह से शांतिपूर्ण हो.

सरकार और कॉकरोच पार्टी के बीच बातचीत शुरू हो गई

सोमवार को, केंद्र सरकार ने CJP के साथ बातचीत शुरू की. पार्टी प्रवक्ता सौरव दास और नेता आशुतोष रांका ने केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा से मुलाकात की. नड्डा ने CJP से मुलाकात की. CJP ने कहा कि उनकी मांगें साफ हैं और सरकार को एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए.

जेपी नड्डा ने बातचीत शुरू होने की एक फोटो शेयर की

यूनियन हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर जयप्रकाश नड्डा ने पोस्ट साझा किया आज सुबह, पहली बार, प्रोटेस्ट करने वालों ने सरकार से बातचीत का प्रपोज़ल दिया, और हमारी बातचीत सुबह 11:50 AM से चल रही है. मीटिंग अच्छे माहौल में हुई. हमने उनके डेलीगेशन से इस मामले पर डिटेल में बात की, और उन्होंने मुझे शाम करीब 4 PM बजे एक लिखा हुआ मेमोरेंडम दिया.

कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार के सामने रखी तीन मांगें

CJP ने यूनियन मिनिस्टर जे.पी. नड्डा के सामने तीन मांगें रखी हैं- 

  • पहला धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा,
  • दूसरा सुसाइड करने वाले स्टूडेंट्स के परिवारों को मुआवजा
  • तीसरा सोनम वांगचुक की तुरंत रिहाई शामिल है. 

CJP के स्पोक्सपर्सन सौरव दास ने कहा कि मिनिस्टर ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह इस मामले पर सही लेवल पर बात करेंगे. हालांकि, अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं किया गया है. दास ने आगे चेतावनी दी, शांति से भरे प्रोटेस्ट करने वाले तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं.

CJP के फाउंडर और AISA के मेंबर्स ने भी अपना अनशन तोड़ा

इससे पहले, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने अपना अनशन तोड़ा. ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के तीन मेंबर्स ने भी अपनी भूख हड़ताल खत्म की. एक्ट्रेस और पूर्व MP शबाना आज़मी, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राज्यसभा MP मनोज झा, और एक्टर प्रकाश राज ने इन एक्टिविस्ट्स को प्रोटेस्ट साइट पर लिक्विड देकर उनका अनशन तोड़ने में मदद की.

Tags: delhiJantar Mantar protestsSonam Wangchuk
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