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Sonam Wangchuk: इस शख्स से बात करने के बाद सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन, कहा-मैंने आखिरकार 26 दिनों के बाद…

Sonam Wangchuk Ends Hunger Strike: बुधवार को विपक्षी पार्टियों के एक डेलीगेशन ने भी उनसे मुलाकात की और उनसे अनशन खत्म करने की अपील की.

By: Divyanshi Singh | Published: July 24, 2026 1:37:20 AM IST

सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ा
सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ा


Sonam Wangchuk Ends Hunger Strike: पेपर लीक मामले को लेकर जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से मुलाकात की. बातचीत के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया. वह कई दिनों से भूख हड़ताल पर थे. बुधवार को विपक्षी पार्टियों के एक डेलीगेशन ने भी उनसे मुलाकात की और उनसे अनशन खत्म करने की अपील की.

अपना अनशन तोड़ने के बाद सोनम वांगचुक ने इंस्टाग्राम पर लिखा, “अभी-अभी, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, डॉ. जितेंद्र सिंह और लेह-लद्दाख की सबसे बड़ी संस्था के सीनियर नेताओं की मौजूदगी में, मैंने आखिरकार 26 दिनों के बाद अपना अनशन तोड़ दिया है. इससे पहले, अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों के 65 MP मुझसे मिले थे या मुझे लिखकर अनशन तोड़ने की अपील कर चुके थे. यह कदम कई शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद और देश में होने वाली हिंसा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया. मैं इन शर्तों के बारे में बहुत जल्द एक अलग वीडियो में डिटेल में बताऊंगा.” इस बीच, मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आप बहुत सतर्क रहें और कहीं भी किसी भी तरह की हिंसा न होने दें.

Tags: Sonam Wangchuk
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