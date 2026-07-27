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Video: घर नहीं अस्पताल से डिसचार्ज होकर यहां जाएंगे वांगचुक, वीडियो जारी कर किया एलान, देख इमोशनल हो गया हर शख्स

Sonam Wangchuk Video:वांगचुक ने जंतर-मंतर पर कॉकरोच पार्टी के प्रोटेस्ट के दौरान भूख हड़ताल की थी. वह 28 जून को प्रोटेस्ट में शामिल हुए और 26 दिनों तक अनशन किया.

By: Divyanshi Singh | Published: July 27, 2026 2:43:14 PM IST

सोनम वांगचुक मेदांता से डिस्चार्ज
सोनम वांगचुक मेदांता से डिस्चार्ज


Sonam Wangchuk Video: एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को आखिरकार गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है. वह NEET पेपर लीक के विरोध में 26 दिनों से भूख हड़ताल पर थे. हाल ही में उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल से मेदांता हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया था, जहां डॉक्टरों की एक टीम उनकी सेहत पर नज़र रख रही थी. वह अब पूरी तरह ठीक हैं और घर लौट रहे हैं. यह जानकारी खुद वांगचुक ने दी.

सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह अपने हॉस्पिटल के कमरे में एक कुर्सी पर बैठे दिख रहे हैं. उन्होंने अपनी खुशी ज़ाहिर करते हुए कहा कि उन्हें आज हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी और वह महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट जाएंगे.

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मैं इस अस्पताल से डिसचार्ज हो रहा हूं-वांगचुक 

वांगचुक ने कहा, ‘सभी को नमस्कार, आखिर वो दिन आया, जब मैं इस अस्पताल से डिसचार्ज हो रहा हूं. काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं, खा रहा हूं और शरीर में जान आ रही है. आज मैं यहां से निकलते हुए और घर जाने से पहले राजघाट बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा. आप लोगों को याद होगा, ऐसे ही मैं जब स्विटजरलैंड से आया था, अनशन शुरू करने से पहले राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित करके जंतर-मंतर पहुंचे थे. मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं. आप सभी ने आवाज में आवाज मिलाकर आंदोलन चलाया और कामयाब हुए. सभी को सलाम, जय हिंद.’

सभी को धन्यवाद दिया

उन्होंने सभी को धन्यवाद भी दिया. उन्होंने कहा, “आप सभी का धन्यवाद, और गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टरों और स्टाफ की शानदार टीम का बहुत-बहुत धन्यवाद.” उन्होंने इस आंदोलन को एक साथ सपोर्ट करने के लिए भी सभी का धन्यवाद किया.

26 दिनों तक अनशन

वांगचुक ने जंतर-मंतर पर कॉकरोच पार्टी के प्रोटेस्ट के दौरान भूख हड़ताल की थी. वह 28 जून को प्रोटेस्ट में शामिल हुए और 26 दिनों तक अनशन किया. 18 जुलाई को, सोनम को पुलिस ने जंतर-मंतर से उठाकर सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया. फिर उन्हें गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया. सरकार से भरोसा मिलने के बाद उन्होंने 24 जुलाई को अपना अनशन खत्म कर दिया.

Tags: Sonam Wangchuk
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