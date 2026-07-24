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‘भूख का स्वाद भी बुरा नहीं’; अनशन तोड़ने पर बोले सोनम वांगचुक, वीडियो जारी कर दिया संदेश

कल रात सोनम वांगचुक ने अपनी 27 दिन की भूख हड़ताल को खत्म कर दिया. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म कराया. इस दौरान उन्होंने वीडियो जारी कर लोगों को संबोधित किया.

By: Shivangi Shukla | Published: July 24, 2026 10:51:59 AM IST

Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike


27 दिन से भूख हड़ताल कर रहे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक ने गुरुवार रात अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म कराया.

अनशन समाप्त होने के बाद सोनम वांगचुक ने एक वीडियो भी जारी किया और लोगों को अपने अनशन खत्म करने के बारे में जानकारी दी. इस वीडियो में उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने लिखित रूप में उनकी शर्तों को पूरा करने पर सहमति जताई है.

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CJP से अलग वांगचुक का रुख 

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने बताया कि पिछले दो दिनों से सरकार के साथ उनकी कड़ी बातचीत चल रही थी. वे चाहते थे कि आश्वासन केवल मौखिक न होकर लिखित में हो. जब सरकार की ओर से उन्हें लिखित पत्र मिल गया उसके बाद ही ही उन्होंने अनशन खत्म करने का फैसला लिया. उन्होंने बताया कि सरकार से उनकी तीन बातों पर भी सहमति बनी है. सोनम वांगचुक के इस वीडियो में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है. इस वजह से राजनीति के जानकारों का मानना है कि अब इस मामले में सीजेपी और वांगचुक का रूख अलग हो गया है.

2 मिनट 56 सेकेंड के वीडियो में सोनम वांगचुक द्वारा कही गईं बातें…

“नमस्कार दोस्तों,

आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ खास खबर बताना चाहूंगा. अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं. अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहां आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहां आए थे. आप लोगों को मालूम है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे (नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली) पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया.

और जो सरकार की तरफ से मंत्रीगण आए थे, उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि दो दिन से हम बहुत ही कड़ा या यूं कहें कि एक तरह का बारगेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए और इसमें दो दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर दो दिन और बैठना पड़ा, और ज्यादा भी बैठ जाता तो… आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है.”

केंद्रीय मंत्री ने पढ़कर सुनाया सरकार का लिखित पत्र

“दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों तथा 20 जुलाई, 2026 को संसद मार्च में भाग लेने वालों के खिलाफ मामले (केस) दर्ज न करने को लेकर सरकार का रुख सकारात्मक है. सरकार संसद में पेपर लीक के समाधान और परीक्षाओं के लिए शैक्षणिक सुधारों पर गहन (विस्तृत) चर्चा का आश्वासन पहले ही दे चुकी है. इसके अलावा, सरकार हाल ही में हुए NEET पेपर लीक के कारण आत्महत्या करने वाले पीड़ितों के परिवारों के लिए उपयुक्त मुआवजे पर भी सकारात्मक रूप से विचार कर रही है.”

अनशन तुड़वाते समय हल्का-फुल्का था माहौल 

सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाते समय वहां का माहौल काफी हल्का और खुशनुमा था. जब केंद्रीय मंत्री ने उन्हें शॉल ओढ़ाकर जूस ऑफर किया, तो किसी ने पीछे से कहा, ’26 दिन बाद…’, वहीं सोनम वांगचुक ने एक सिप लेने के बाद कहा कि 26 दिन बाद इसका स्वाद काफी अच्छा लग रहा है. लेकिन भूख का स्वाद भी कुछ बुरा नहीं है.

Tags: NEET Paper LeakSonam Wangchuk
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