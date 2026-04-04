Gold Silver Price 4 April 2026: युद्ध की आंच में पिघला सोना-चांदी, बाजार में हलचल, क्या अभी और सस्ता होगा गोल्ड?

Gold Silver Price 4 April 2026: पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक बाजार के संकेतों के बीच सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. ईरान को लेकर अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब घरेलू सर्राफा बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है. हाल के दिनों में सोने के दाम में जहां गिरावट दर्ज की गई है, वहीं चांदी की कीमतों में भी नरमी देखने को मिली है, जिससे निवेशकों और खरीदारों की नजरें बाजार की अगली चाल पर टिकी हुई हैं.

चांदी की कीमतों में भी लगातार बदलाव जारी

चांदी की कीमतों में भी लगातार उतार.चढ़ाव देखने को मिल रहा है. इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ;प्ठश्र.द्ध के मुताबिकए गुरुवार को बाजार बंद होने तक चांदी का भाव गिरकर ₹2ए27ए813 प्रति किलोग्राम पर आ गया. गुड फ्राइडे के चलते शुक्रवार को बाजार बंद रहाए जबकि शनिवार और रविवार को साप्ताहिक अवकाश के कारण कारोबार नहीं होगा. ऐसे में यही रेट अगले तीन दिनों तक प्रभावी रहेगा

दिल्ली में सोना स्थिर