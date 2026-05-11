सोमनाथ मंदिर के अमृत महोत्सव में शामिल होंगे पीएम मोदी, 11 तीर्थों के जल से मंदिर के शिखर का कुंभाभिषेक

Somnath Amrit Mahotsava 2026: सोमनाथ महादेव मंदिर में सोमनाथ अमृत पर्व मनाया जा रहा है. इस अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण मंदिर के 90 मीटर ऊंचे शिखर पर पहली बार किया जाने वाला कुंभाभिषेक है. बताया जा रहा है कि 11 मई को सोमनाथ मंदिर के इतिहास में पहली बार 11 पवित्र तीर्थ स्थलों से लाए गए पवित्र जल का उपयोग करके मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक किया जाएगा.

जानकारी सामने आ रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी इस विशेष अवसर पर उपस्थित रहेंगे. सूत्रों के हवाले से सामने आ रही जानकारी के अनुसार, इस कुंभाभिषेक के लिे एख विशाल पवित्र पात्र को क्रेन की सहायता से मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा.

पीएम मोदी होंगे शामिल

यह शिखर कुंभाभिषेक पुनर्निमित सोमनाथ मंदिर के इतिहास में पहली बार आयोजित किया जा रहा है. यह परंपरा जो आमतौर पर दक्षिण भारत के मंदिरों में निभाई जाती है, अब सोमनाथ में भी साकार होने जा रही है. पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर के अमृत महोत्सव में शामिल होने वाले हैं. बताया जा रहा है कि वो हेलीपैड से मंदिर परिसर तक एक रोड शो करेंगे. इसके बाद वो सोमनाथ मंद्र पहुंचेंगे, जहां वह विशेष यज्ञ के दौरान आहुति देंगे. उनकी उपस्थिति में विशेष प्रार्थनाएं और अनुष्ठान भी किए जाएंगे. इसके बाद 11 विभिन्न तीर्थ स्थलों से लाए गए जल का उपयोग करके भव्य कुंभाभिषेक संपन्न होगा.

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गुजरात के उपमुख्यमंत्री ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और इस एतिहासिक क्षण पर टिप्पणी करते हुए गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यह अत्यंत गौरव का क्षण है और इस कार्यक्रम के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है. इसके अलावा, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जब नरेन्द्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तो अपने कार्यकाल के 24वें दिन उन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के उपलक्ष्य में आयोजित स्वर्ण महोत्सव में भाग लिया था. और अब आज देश के प्रधानमंत्री के रूप में अमृत महोत्सव में शामिल हो रहे हैं.

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यह एक ऐतिहासिक क्षण है, जिसका हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने का कार्य निरंतर किया है. चाहे वह उज्जैन महाकाल कॉरिडोर हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, या फिर सोमनाथ महादेव का पावन धाम.