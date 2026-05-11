सोमनाथ अमृत महोत्सव से पहले पीएम मोदी का रोड शो, भक्तिमय हुआ माहौल; Video देख हो जाएंगे गदगद

PM Modi Roadshow in Somnath: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज यानी सोमवार (11 मई, 2026) को गुजरात के सोमनाथ में एक रोड शो किया. यह रोड शो सोमनाथ अमृत महोत्सव से पहले आयोजित किया गया था, जो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है. इस रोड शो में बड़ी संख्या में समर्थक उमड़े, जो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पूरे रास्ते पर जमा हो गए थे. शहर के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए थे.

गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने 9 मई को बताया कि पीएम मोदी सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होने और वडोदरा में सरदार धाम का उद्घाटन करने के लिए गुजरात के दौरे पर हैं.

कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य किए पेश

देश के अलग-अलग हिस्सों से आए कलाकारों ने रास्ते में तय जगहों पर पारंपरिक नृत्य पेश किए. इन कलाकारों में पश्चिम बंगाल से आए कलाकार भी शामिल थे. प्रधानमंत्री मोदी रविवार रात गुजरात के अपने दो दिन के दौरे के तहत जामनगर पहुंचे और वहां रात बिताने के बाद सोमवार सुबह सोमनाथ पहुंचे. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह भारत की अटूट आस्था और सभ्यतागत विरासत का प्रतीक है.

LIVE: PM Modi participates in Somnath Amrut Mahotsav , Somnath https://t.co/0rWlrPyR0V — IANS (@ians_india) May 11, 2026







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सोमनाथ अमृत महोत्सव का हो रहा आयोजन

सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन 1951 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है. पीएम मोदी मंदिर में अभिषेक, ध्वज पूजा और महापूजा जैसे अनुष्ठानों में भाग लेंगे. इन समारोह के दौरान हेलीकॉप्टरों से मंदिर पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाई जाएंगी. इसके बाद पीएम मोदी सद्भावना मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे.

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