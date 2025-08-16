Mumbai में जन्माष्टमी पर हुआ कुछ ऐसा, देखकर सबकी आँखें रह गईं फटी की फटी! आप भी देखिए

Mumbai: आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर देशभर में बड़े ही उत्साह और पारंपरिक उल्लास के साथ त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर कई जगहों पर दही हांडी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रतिभागियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। वहीं, हर साल महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में होने वाली दही हांडी प्रतियोगिता पर पूरे देश की निगाहें टिकी रहती हैं। क्योंकि हर साल यहां कुछ खास देखने को मिलता है। इस बार भी मुंबई के जोगेश्वरी इलाके के कोंकण नगर गोविंदा पथक ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस पथक ने 10 मंजिला मकान के बराबर ऊंचाई का मानव पिरामिड बनाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दें कि यह 2025 का पहला 10 मंजिला मानव पिरामिड रिकॉर्ड है, जिसने दही हांडी उत्सव के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। 10 थार पिरामिड का सफलतापूर्वक निर्माण

बता दें कि यह प्रतियोगिता ठाणे में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के नेतृत्व में आयोजित की गई थी, जहाँ कोंकण नगर के गोविंदा पथक ने अपनी अद्भुत क्षमता और टीम वर्क का प्रदर्शन करते हुए 10 थार का पिरामिड सफलतापूर्वक बनाया। इस पिरामिड की खास बात यह थी कि इसमें चार गोविंदा एक के ऊपर एक खड़े थे, जिससे संतुलन और शक्ति का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत हुआ। इस अभूतपूर्व सफलता से पूरे आयोजन स्थल में खुशी की लहर दौड़ गई।

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने की प्रशंसा

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने इस उपलब्धि को सिर्फ़ एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि एकाग्रता, समर्पण और टीम भावना का प्रतीक बताया है। उन्होंने इस टीम की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस प्रकार की सफलता तभी संभव है जब सभी सदस्य एक-दूसरे पर भरोसा करें और पूरी लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें।

9 मंजिला मानव पिरामिड का रिकॉर्ड तोड़ा

बता दें कि इससे पहले जोगेश्वरी के जय जवान मित्र मंडल गोविंदा पथक ने लगातार पाँच वर्षों तक 9 मंजिला मानव पिरामिड का रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन इस बार कोंकण नगर पथक ने इस पुरानी उपलब्धि को पीछे छोड़कर एक नया इतिहास रच दिया है।

आदित्य ठाकरे भी सक्रिय दिखे

वहीं, मुंबई के वर्ली इलाके में भी जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। वर्ली विधायक आदित्य ठाकरे ने दिन भर कई जगहों का दौरा किया और स्थानीय दही हांडी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और स्थानीय गोविंदा पथकों का उत्साहवर्धन किया। एनएम जोशी मार्ग पर आयोजित प्रतियोगिता में गोविंदा पथकों ने भी प्रस्तुति दी और पुरस्कार प्राप्त किए। और इस तरह, 2025 की पहली दही हांडी प्रतियोगिता ने विश्व रिकॉर्ड बना दिया। इस घटना ने देश भर में जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर उत्सव को और भी खास बना दिया है।