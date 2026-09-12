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‘मुझे जलाकर…’ जिंदगी की जंग हारने से पहले Influencer मनजीत कौर ने किए बड़े खुलासे, अस्पताल के बेड पर तड़पते हुए रिकॉर्ड किया वीडियो!

Influencer Manjeet Kaur Last Video Allegations: इन्फ्लुएंसर मनजीत कौर का आखिरी वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने मौत से पहले नेहा और अन्य लोगों पर जिंदा जलाने के गंभीर आरोप लगाए हैं.

By: Kajal Jain | Published: September 12, 2026 1:48:25 PM IST

'मुझे जलाकर...' जिंदगी की जंग हारने से पहले Influencer मनजीत कौर ने खोले थे सारे राज, अस्पताल के बेड पर तड़पते हुए रिकॉर्ड किया वीडियो Viral!
'मुझे जलाकर...' जिंदगी की जंग हारने से पहले Influencer मनजीत कौर ने खोले थे सारे राज, अस्पताल के बेड पर तड़पते हुए रिकॉर्ड किया वीडियो Viral!


Influencer Manjeet Kaur Last Video Allegations: चंडीगढ़ की मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मनजीत कौर की मौत का मामला अब एक बेहद भयानक और खौफनाक मोड़ पर पहुंच गया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे मनजीत की मौत से ठीक पहले का बताया जा रहा है. होश में आने के बाद पीजीआई (PGI) के अस्पताल के बेड पर लेटे हुए मनजीत ने खुद कैमरे के सामने अपनी आपबीती सुनाई और गंभीर आरोप लगाए. इस वीडियो में वे साफ तौर पर कहती नजर आ रही हैं कि उन्हें जिंदा जलाने की खौफनाक कोशिश की गई थी. आपको बता दें कि लगभग 3 महीने पहले मनजीत को गंभीर रूप से जली हुई हालत में पहले मोहाली के एक प्राइवेट अस्पताल और फिर वहां से पीजीआई रेफर किया गया था, जहां जिंदगी और मौत के बीच लंबी जंग लड़ने के बाद अगस्त के आखिरी हफ्ते में उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी. 

इस हाई-प्रोफाइल मामले में परिवार ने पहले ही किडनैपिंग और आग लगाकर मारने का शक जताया था, जिसके बाद अब इस नए वीडियो के सामने आने से पुलिस महकमे में और हड़कंप मच गया है. पुलिस अब इस वीडियो को मुख्य सबूत मानकर नेहा, शुभो और उनके साथियों की भूमिका की गहराई से जांच-पड़ताल कर रही है. आइए जानते हैं इस दिल दहला देने वाली घटना और वायरल वीडियो से जुड़े सभी बड़े खुलासे.

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होश में आते ही मनजीत ने खोले खौफनाक राज

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वह वीडियो बना है जो मनजीत कौर ने अपने इलाज के दौरान अस्पताल में रिकॉर्ड किया था. (इनखबर इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता) होश में आने के बाद मनजीत की जुबान से निकले एक-एक शब्द ने इस केस की पूरी कहानी ही बदलकर रख दी है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे गंभीर रूप से झुलसने के बावजूद वह कैमरे पर नेहा, शुभी और दो अन्य दोस्तों पर सीधे तौर पर गंभीर आरोप लगा रही हैं. उन्होंने वीडियो में खुद पर हुए अत्याचार का जिक्र करते हुए न्याय की गुहार लगाई और गुनहगारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की. पुलिस अब इस वायरल वीडियो की सत्यता की जांच करने के साथ-साथ इसमें सामने आए सभी नामों की कुंडली खंगालने में जुट गई है.

तीन महीने तक जिंदगी और मौत से जूझती रही थीं मनजीत

मनजीत कौर की जिंदगी का यह आखिरी सफर किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं था. कुछ महीने पहले जब उन्हें बुरी तरह जली हुई हालत में मोहाली के एक प्राइवेट अस्पताल में लाया गया था, तो उनकी हालत बेहद नाजुक थी. हालात की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत पीजीआई (PGI) रेफर कर दिया था. करीब तीन महीने तक अस्पताल के बेड पर लेटे-लेटे उन्होंने जो दर्द झेला, उसने हर किसी का दिल पिघला दिया. आखिर में, अगस्त के अंतिम सप्ताह में वे जिंदगी की जंग हार गईं और उनकी मौत हो गई. उनकी मौत के बाद परिवार ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में यह सनसनीखेज आरोप लगाया था कि मनजीत का पहले अपहरण किया गया और फिर एक सोची-समझी साजिश के तहत उन्हें आग के हवाले कर दिया गया.

एक आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड की तलाश तेज

जैसे ही मनजीत कौर का यह आखिरी वीडियो सामने आया और उनकी मौत के बाद मामले ने तूल पकड़ा, चंडीगढ़ पुलिस ने अपनी जांच की रफ्तार कई गुना बढ़ा दी. पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को धर दबोचा है. गिरफ्तार किए गए शख्स की पहचान परमिंदर सिंह उर्फ पिंडा के रूप में हुई है, जिसे इस कांड के मुख्य आरोपी रिंकू का बेहद करीबी साथी माना जा रहा है. पुलिस अब पिंडा को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है ताकि इस खौफनाक साजिश से जुड़ी हर एक कड़ी को जोड़ा जा सके. हालांकि, इस पूरे खेल का मुख्य मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है, जिसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है.

ये भी पढ़ें:- MP Crime: गार्ड पर तानी पिस्तौल और करने लगा अंधाधुंध वार, आखों में झोंकी मिर्च; फिल्मी स्टाइल में जेल ब्रेक करने की नाकाम कोशिश, मचा हड़कंप!

Tags: Chandigarh news
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