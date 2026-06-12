SIR में वोटर लिस्ट से गायब हुआ स्मृति ईरानी का नाम? अमेठी के जिलाधिकारी ने किया हैरान करने वाला खुलासा

Smriti Irani: अमेठी की पूर्व MP और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नाम उत्तर प्रदेश के तीन-स्तरीय पंचायत चुनाव की फ़ाइनल वोटर लिस्ट से गायब होना चर्चा का विषय बन गया है. फ़ाइनल लिस्ट से उनका नाम न होने पर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में काफ़ी बहस छिड़ गई है. हालांकि, उनका नाम विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में दर्ज है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्मृति ईरानी ने 2021 में गौरीगंज तहसील इलाके के मेदन मवई गांव में 11 बिस्वा ज़मीन खरीदी थी. 29 जुलाई, 2021 को उनके बेटे ज़ोहर ईरानी ने उनके घर का शिलान्यास किया और नींव का पत्थर रखा. घर बनने के बाद, वह 22 फरवरी, 2024 को उसमें रहने लगीं. इसके बाद, उनका नाम गांव के लीला टिकरा बूथ पर वोटर लिस्ट में शामिल किया गया, और उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी बूथ पर वोट भी दिया. इससे पहले, वह मुंबई नॉर्थ-वेस्ट संसदीय क्षेत्र की वोटर थीं.

स्मृति ईरानी ने SIR में दर्ज कराया था अपना नाम

स्मृति ईरानी ने SIR के ज़रिए अमेठी लिस्ट में अपना नाम शामिल कराया था. पंचायत चुनाव की फ़ाइनल वोटर लिस्ट से उनका नाम न होने के बारे में ज़िलाधिकारी संजय चौहान ने कहा कि पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए अलग से एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरना होगा. उन्होंने कहा कि यह पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि संबंधित एप्लीकेशन फ़ॉर्म जमा किया गया था या नहीं. अगर कोई एप्लीकेशन मिलती है, तो नियमों के मुताबिक उनका नाम लिस्ट में शामिल किया जाएगा.

जांच रिपोर्ट मिलने के बाद स्थिति साफ़ होगी: DM

DM ने कहा कि प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है और रिकॉर्ड की जांच कर रहा है. जांच रिपोर्ट मिलने के बाद स्थिति साफ़ हो जाएगी. फिलहाल, पूर्व सांसद का नाम पंचायत वोटर लिस्ट से गायब होना ज़िले में चर्चा का विषय बना हुआ है.

फाइनल वोटर लिस्ट 10 जून को जारी

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट 10 जून को जारी की गई थी. 2026 की फाइनल पंचायत चुनाव वोटर लिस्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में कुल 12 करोड़ 58 लाख 51 हजार 570 वोटर हैं. यह संख्या साल 2021 में रजिस्टर्ड 12 करोड़ 29 लाख 50 हजार 52 वोटरों से 29 लाख 1 हजार 518 ज़्यादा है. पंचायत चुनाव की तैयारियों के तहत किए गए स्पेशल रिवीजन में बड़ी संख्या में नए वोटर जोड़े गए, जबकि मरे हुए, ट्रांसफर हुए या अयोग्य वोटरों के नाम लिस्ट से हटाए गए. आंकड़ों के मुताबिक, रिवीजन के दौरान 2 करोड़ 32 लाख 24 हजार 805 नाम जोड़े गए, जबकि 2 करोड़ 3 लाख 23 हजार 287 नाम हटाए गए, जिसके बाद वोटरों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई.