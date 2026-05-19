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Birth rate: क्या मोबाइल घटा रहे हैं जन्म दर? स्टडी में सामने आए चौंकाने वाले कारण, जानें कैसे हो रहा है इसका असर

Declining birth rate: दुनिया के कई देशों में घटती जन्म दर को लेकर चिंता बढ़ रही है. एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि 4जी इंटरनेट और स्मार्टफोन ने लोगों के रिश्तों, सामाजिक व्यवहार और परिवार शुरू करने की सोच को प्रभावित किया है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 19, 2026 4:55:47 PM IST

क्यों कम हो रहे हैं बच्चे? रिसर्च में डिजिटल लाइफस्टाइल पर बड़ा खुलासा
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Declining birth rate: दुनिया के कई देशों में लगातार गिरती जन्म दर अब एक गंभीर सामाजिक और आर्थिक चिंता का विषय बनती जा रही है. भारत समेत कई देशों में कम होती फर्टिलिटी रेट को लेकर सरकारें और विशेषज्ञ लगातार अध्ययन कर रहे हैं. इसी बीच एक नई रिसर्च ने इस बहस को और तेज कर दिया है. इस अध्ययन में दावा किया गया है कि 4जी मोबाइल इंटरनेट और स्मार्टफोन का बढ़ता इस्तेमाल जन्म दर में गिरावट की एक बड़ी वजह बन सकता है.

स्मार्टफोन ने रिश्तों को बदल दिया है

फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यूनिवर्सिटी ऑफ सिनसिनाटी के शोधकर्ता नीथन हडसन और हर्नान मोस्कोसो-बोडो द्वारा की गई स्टडी में अमेरिका और ब्रिटेन में घटती जन्म दर और 4जी इंटरनेट के प्रसार के बीच संबंध का विश्लेषण किया गया. शोधकर्ताओं का कहना है कि स्मार्टफोन ने लोगों के एक-दूसरे से जुड़ने और रिश्ते बनाने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है. आमने-सामने मिलने और बातचीत करने की आदत कम होती जा रही है, जिसका असर लंबे समय के रिश्तों और परिवार बनाने के फैसलों पर पड़ रहा है.

सोशल मीडिया ने बदली रिश्तों की सोच

का मानना है कि सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया ने लोगों की सोच और जीवनशैली को काफी प्रभावित किया है. अब लोग लगातार दूसरों की जिंदगी को ऑनलाइन देखते रहते हैं, जिससे तुलना, असुरक्षा और अस्थिरता की भावना बढ़ती है. यही कारण है कि कई युवाओं के लिए स्थायी रिश्ते बनाना और उन्हें लंबे समय तक निभाना मुश्किल होता जा रहा है. रिसर्च में यह भी कहा गया है कि स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के कारण वास्तविक सामाजिक संपर्क कम हो रहे हैं. पहले जहां लोग ज्यादा समय परिवार और दोस्तों के साथ बिताते थे, वहीं अब स्क्रीन टाइम बढ़ गया है. इससे रिश्तों की गहराई पर भी असर पड़ रहा है.

आर्थिक दबाव और भविष्य की चिंता भी वजह

कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म लोगों की आर्थिक परेशानियों को और बड़ा दिखाते हैं. सोशल मीडिया पर दूसरों की आलीशान जिंदगी देखकर कई युवाओं के मन में आर्थिक असुरक्षा बढ़ने लगती है. घर, नौकरी, करियर और भविष्य को लेकर बढ़ती चिंता उन्हें माता-पिता बनने के फैसले से दूर कर सकती है. विशेषज्ञों का कहना है कि आज की पीढ़ी पहले आर्थिक स्थिरता चाहती है. बढ़ती महंगाई, नौकरी का दबाव और बेहतर जीवनशैली की चाहत के कारण भी लोग परिवार बढ़ाने में देरी कर रहे हैं.

कम मृत्यु दर भी बड़ा कारण

हालांकि, जन्म दर में गिरावट को केवल स्मार्टफोन और इंटरनेट से जोड़कर नहीं देखा जा सकता. कई विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और बेहतर इलाज के कारण मृत्यु दर में कमी आई है. पहले लोगों को बच्चों के जीवित रहने को लेकर चिंता रहती थी, इसलिए बड़े परिवार आम बात थे. अब स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होने के कारण लोग कम बच्चे पैदा करने का फैसला ले रहे हैं.

महिलाओं की बदलती भूमिका ने बदली तस्वीर

समाज में महिलाओं की भूमिका और प्राथमिकताओं में भी बड़ा बदलाव आया है. महिलाएं अब आर्थिक रूप से ज्यादा स्वतंत्र और करियर को लेकर गंभीर हैं. ऐसे में शादी और बच्चे पैदा करने का फैसला अब पूरी तरह व्यक्तिगत पसंद बनता जा रहा है. कई महिलाएं अपने करियर और निजी जीवन को प्राथमिकता देती हैं. देर से शादी और देर से परिवार शुरू करना भी जन्म दर कम होने की एक बड़ी वजह माना जा रहा है.

टीन प्रेग्नेंसी में कमी को माना गया सकारात्मक बदलाव

4जी इंटरनेट और जन्म दर को लेकर की गई स्टडी में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है. अमेरिका में जन्म दर में कमी का संबंध टीनएज प्रेग्नेंसी यानी कम उम्र में गर्भधारण के मामलों में कमी से भी जोड़ा गया है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव सकारात्मक है क्योंकि इससे युवाओं में जागरूकता बढ़ी है और कम उम्र में माता-पिता बनने के मामले घटे हैं.  कुल मिलाकर विशेषज्ञों का कहना है कि जन्म दर में गिरावट के पीछे केवल एक कारण जिम्मेदार नहीं है. तकनीक, बदलती सामाजिक सोच, आर्थिक दबाव, करियर प्राथमिकताएं और आधुनिक जीवनशैली जैसे कई कारक मिलकर इस बदलाव को प्रभावित कर रहे हैं.

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