Skeleton found in Hyderabad: सालों से बंद पड़ा घर और इंसानी कंकाल…पुराने Nokia फोन ने कर दिया वो काम जो पुलिस नहीं कर पाई, सुलझा दी मौत की गुत्थी

Skeleton found in Hyderabad: हैदराबाद में एक बंद घर में मिला कंकाल संभवतः अमीर खान नामक व्यक्ति का है, जिसकी मृत्यु 10 साल पहले हुई थी। पुलिस ने बताया कि दस भाई-बहनों में तीसरे नंबर का अमीर खान 2015 से अकेला रह रहा था। उसके अवशेष, जो एक स्थानीय निवासी को मिले, जो क्रिकेट की गेंद लेने के लिए जर्जर घर में घुसा था, रसोई में मिले।

पुलिस के अनुसार, कंकाल के पास एक पुराना नोकिया मोबाइल फोन मिला, जो बंद पड़ा था। उसे चालू करने पर, उन्हें 80 से ज़्यादा मिस्ड कॉल और कई संपर्क नंबर मिले। पुलिस ने बताया कि उन्हें तकिये के नीचे पुराने नोट भी मिले, जिससे पहचान और मृत्यु के वर्ष 2016 से पहले के होने में मदद मिली।

कथित तौर पर यह घर मुनीर खान का था, जिसके दस बच्चे थे। अमीर उनका तीसरा बेटा था और घर में अकेला रहता था, जबकि बाकी बच्चे कहीं और चले गए थे।

प्रारंभिक जाँच से पता चलता है कि मृतक अविवाहित था। उसके भाई-बहनों ने पुलिस को बताया कि उनका उससे संपर्क टूट गया था और उन्हें लगा कि वह कहीं और चला गया है। चूँकि वह स्वतंत्र रूप से रह रहा था, इसलिए गुमशुदगी की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी।

एक अधिकारी ने कहा, “यह स्पष्ट नहीं है कि उसकी मृत्यु कब और कैसे हुई। कंकाल के अवशेषों को चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा गया है। यह प्राकृतिक मृत्यु लग रही है, लेकिन मृत्यु का वास्तविक कारण एफएसएल (फोरेंसिक साइंस लैब) रिपोर्ट के आधार पर पता चल सकता है।” पुलिस ने कहा कि अप्राकृतिक मृत्यु का मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जाँच जारी है।

Human skeleton was discovered in abandoned house in #Hyderabad‘s #Nampally Market area on July 14, 2025. The house, uninhabited for 7 years, had a foul odor that led locals to alert the police. Authorities are investigating the remains, which have yet to be identified. pic.twitter.com/xXARx2gZh8

— Neelima Eaty (@NeelimaEaty) July 14, 2025