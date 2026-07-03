संजय गुप्ता का मिला साथ तो बढ़ गया कातिल सिया का हौसला! मीडिया को सरेआम कर दिया गंदा इशारा; वीडियो ने मचाई सनसनी

पुणे के लोहागण किले में प्रेमी के साथ मिलकर अपने मंगेतर केतन अग्रवाल की हत्या की आरोपी सिया गोयल का एक वीडियो चर्चा में है. जब पुलिस जांच के लिए सिया को बाहर लाती है, उसी वक्त सिया मीडिया के कैमरों के सामने अश्लील इशारा करती है. हाल ही में फिल्ममेकर संजय गुप्ता ने सिया गोयल पर चल रहे मीडिया ट्रायल का विरोध किया था. क्या इसी के बाद सिया का बढ़ गया हौसला? देखें वीडियो.

क्या है वायरल वीडियो?

IANS द्वारा एक्स पर 17 सेकंड का एक वीडियो पोस्ट किया गया है. इसमें केतन अग्रवाल की हत्या की आरोपी सिया गोयल को पुणे के मार्केट यार्ड स्थित अपने आवास से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है, जहां पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए ले गई थी. सिया ने काले रंग की टी-शर्ट और चेहरे को ढकने वाला प्रिंटेड स्कार्फ पहन रखा था. सिया ने मीडियाकर्मियों की ओर देखा, जो उनका वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्होंने कैमरे में मिडिल फिंगर दिखाई.

Pune, Maharashtra: Siya Goyal, accused in the Ketan Agarwal murder case, was taken by Pune Rural Police to her Market Yard residence for investigation. After the investigation was completed, while leaving the house, Siya Goyal allegedly made obscene gestures and showed the middle… pic.twitter.com/mHnQKlfRrq — IANS (@ians_india) July 2, 2026

नेटिजंस ने दी प्रतिक्रियाएं

कैमरे में कैद यह छोटा सा पल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं. एक यूजर ने बोला, ‘उसे पूरा यकीन है कि वह जल्द ही जेल से बाहर आ जाएगी. इसलिए उसका आत्मविश्वास साफ दिखता है. शर्म की बात यह नहीं है कि वह जेल में है. शर्म की बात तो हमारी न्याय प्रणाली और लोकतंत्र है. अब कोई भी अपराधी इस व्यवस्था से नहीं डरता.’ दूसरे यूजर ने कहा, थोड़ा तो शर्म करो. इसके अलावा ने कहा, ये हिम्मत उसने इसलिए दिखाई, क्योंकि उसे पता है कि कुछ नहीं होगा. एक अन्य ने बोला, ‘ये मिडिल फिंगर माननीय न्यायालय के लिए है.’

संजय गुप्ता ने क्या कहा?

फिल्म निर्माता संजय गुप्ता ने बीते दिन पुणे हत्याकांड की आरोपी सिया गोयल पर टिप्पणी करते हुए इसकी तुलना रिया चक्रवर्ती के मीडिया ट्रायल से की है, जिन्हें अपने पूर्व प्रेमी, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जेल की सजा और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा था. उन्होंने X पर लिखा, ‘मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा. मैं बस इतना कह रहा हूं कि क्या हम सिया के साथ वही करना बंद कर सकते हैं जो हमने रिया के साथ किया? हम सबने वह तमाशा देखा. टीवी पर ट्रायल, सबूतों से पहले ही फैसला. हम कभी सीखते नहीं.’

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