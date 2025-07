Bengaluru Explosives Found: बस स्टैंड से मिली छह जिलेटिन की छड़ें, और कई डेटोनेटर…बेंगलुरु के कलासीपल्या में मचा हड़कंप, पुलिस कर रही जांच

Explosives Found In Bengaluru Bus Stand: बुधवार को बेंगलुरु के कलासीपल्या बीएमटीसी बस स्टैंड पर एक शौचालय के पास एक प्लास्टिक कैरी बैग में छह जिलेटिन की छड़ें और कई डेटोनेटर पाए गए, जिससे सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएँ पैदा हो गईं।

विस्फोटक बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (बीएमटीसी) बस स्टैंड परिसर में पाए गए, जिसके बाद बम निरोधक दस्तों और पुलिस टीमों को तुरंत घटनास्थल पर तैनात किया गया।

पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर आगे की जाँच के लिए डेटोनेटर और जिलेटिन की छड़ें जब्त कर ली हैं।पुलिस उपायुक्त (पश्चिम संभाग) एस गिरीश के अनुसार, जिलेटिन की छड़ें और डेटोनेटर बस स्टैंड पर शौचालय के बाहर रखे एक बैग में अलग-अलग पैक किए हुए पाए गए। उन्होंने कहा, “अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है,” और पुष्टि की कि जाँच अभी जारी है।

इस बरामदगी के बाद बस स्टैंड और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जबकि अधिकारी विस्फोटकों के स्रोत और उनके पीछे के इरादे की जाँच कर रहे हैं।

#Breaking | Six gelatin sticks and some detonators were found separately in a carry bag outside the toilet at the #Kalasipalya BMTC bus stand in western #Bengaluru on Wednesday. The police and the bomb squad are at the scene. @DeccanHerald pic.twitter.com/Vb7GzOsRuu

— Prajwal D’Souza (@prajwaldza) July 23, 2025