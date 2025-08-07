Home > देश > Sitapur Journalist Murder Case: पत्रकार की हत्या पर CM Yogi के सिंघमों ने 2 शूटरों की दी ऐसी सजा, थर-थर कांपेंगी 7 पुश्तें

Sitapur Journalist Murder Case: पत्रकार की हत्या पर CM Yogi के सिंघमों ने 2 शूटरों की दी ऐसी सजा, थर-थर कांपेंगी 7 पुश्तें

Sitapur Journalist Murder Case: यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में सीतापुर के पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड के दो शूटर मार गिराए। राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड में मारे गए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, शूटरों पर एक-एक लाख रूपये का इनाम घोषित किया गया था।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 7, 2025 14:14:01 IST

Sitapur Journalist Murder Case (पत्रकार हत्याकांड में पुलिस ने दो शूटर को किया ढेर)
Sitapur Journalist Murder Case (पत्रकार हत्याकांड में पुलिस ने दो शूटर को किया ढेर)

Sitapur Journalist Murder Case: यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में सीतापुर के पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड के दो शूटर मार गिराए। राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड में मारे गए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, शूटरों पर एक-एक लाख रूपये का इनाम घोषित किया गया था। यूपी के सीतापुर के पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने दो शूटरों का एनकाउंटर कर दिया है। पिसावां थाना क्षेत्र के दुल्लापुर तिराहे के पास हरदोई सीतापुर सीमा के पास आरोपियों की पुलिस से आमना सामना हुई, जिसमें उनको गोली से मार गिराया। फिर पुलिस ने दोनों को अस्पताल लाया। वही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों शूटर पर एक-एक लाख रुपये का इनाम था।

एसपी ने क्या कहा?

सीतापुर के एसपी अंकुर अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एनकाउंटर में दोनों अपराधी की पहचान राजू तिवारी और संजय तिवारी के रूप में हुई है। एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि सुबह मिली जानकारी के मुताबिक की जनपद के दो शूटर जिन पर एक-एक लाख रुपए का इनाम है, वह सीतापुर हरदोई सीमा के पास से कहीं जा रहे हैं। पुलिस को सुचना मिलते ही एक्टिव हो गए। एडिशनल एसपी और एसटीएफ समेत पांच संयुक्त टीम इकट्ठा की गई। थाना पिसावां क्षेत्र में जब टीम चेकिंग कर रही थी, तभी दो बाइक सवार सामने से आते दिखे।

Delhi Crime News: सरेआम मुस्लिम छात्रा की हिंदू युवक ने की हत्या, गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठी पूरी दिल्ली

क्या है पूरा मामला?

उनको रोकने की कोशिश किया गया, लेकिन वह नहीं रुके और अचानक से पुलिस वालों पर गोली चलाने लगे। पुलिस टीम ने अपने बचाव में फायरिंग की और 2 गोली अपराधी को लग गई। दोनों आरोपी महोली निवासी पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड में वांछित थे। जानकारी के अनुसार, एनकाउंटर में ढेर हुए दोनों युवक रिश्ते में सगे भाई हैं और सीतापुर के मिश्रिख क्षेत्र के रहने वाले हैं। घटना के समय भी इनका नाम प्रकाश में आया था। घटना में जेल भेजे गए कारदेव मंदिर के बाबा को गिरफ्त में लेने के बाद इनके द्वारा गोली मारे जाने की बात सामने आई थी।

गंदी वीडियो दिखाकर छूता था प्राइवेट पार्ट, बच्चियों के साथ टीचर ने किया ऐसा कांड, ठनका परिवारवालों का माथा, फिर बुरी तरह की कुटाई: Video

Tags: sitapur journalist Raghavendra Bajpai murder caseSitapur police encounter
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इस तरह खाना शुरू कर दे मखाना, 1 नही मिलेंगे...

August 7, 2025

लीची जैसे स्वाद वाले इस फल में छिपा है सेहत...

August 7, 2025

पीली ततैया के काटने पर करें ये उपाय, मिनटों में...

August 7, 2025

क्या आप भी पीरियड्स के दर्द से है परेशान, इन...

August 7, 2025

अंडरआर्म्स के कालेपन हो हटाएं इन घरेलू नुस्खों से

August 6, 2025

अगर आप भी है हाउसवाइफ तो कभी ना कहीं अपने...

August 6, 2025
Sitapur Journalist Murder Case: पत्रकार की हत्या पर CM Yogi के सिंघमों ने 2 शूटरों की दी ऐसी सजा, थर-थर कांपेंगी 7 पुश्तें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Sitapur Journalist Murder Case: पत्रकार की हत्या पर CM Yogi के सिंघमों ने 2 शूटरों की दी ऐसी सजा, थर-थर कांपेंगी 7 पुश्तें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Sitapur Journalist Murder Case: पत्रकार की हत्या पर CM Yogi के सिंघमों ने 2 शूटरों की दी ऐसी सजा, थर-थर कांपेंगी 7 पुश्तें
Sitapur Journalist Murder Case: पत्रकार की हत्या पर CM Yogi के सिंघमों ने 2 शूटरों की दी ऐसी सजा, थर-थर कांपेंगी 7 पुश्तें
Sitapur Journalist Murder Case: पत्रकार की हत्या पर CM Yogi के सिंघमों ने 2 शूटरों की दी ऐसी सजा, थर-थर कांपेंगी 7 पुश्तें
Sitapur Journalist Murder Case: पत्रकार की हत्या पर CM Yogi के सिंघमों ने 2 शूटरों की दी ऐसी सजा, थर-थर कांपेंगी 7 पुश्तें
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?