Sitapur Journalist Murder Case: पत्रकार की हत्या पर CM Yogi के सिंघमों ने 2 शूटरों की दी ऐसी सजा, थर-थर कांपेंगी 7 पुश्तें

Sitapur Journalist Murder Case: यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में सीतापुर के पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड के दो शूटर मार गिराए। राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड में मारे गए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, शूटरों पर एक-एक लाख रूपये का इनाम घोषित किया गया था। यूपी के सीतापुर के पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने दो शूटरों का एनकाउंटर कर दिया है। पिसावां थाना क्षेत्र के दुल्लापुर तिराहे के पास हरदोई सीतापुर सीमा के पास आरोपियों की पुलिस से आमना सामना हुई, जिसमें उनको गोली से मार गिराया। फिर पुलिस ने दोनों को अस्पताल लाया। वही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों शूटर पर एक-एक लाख रुपये का इनाम था।

एसपी ने क्या कहा?

सीतापुर के एसपी अंकुर अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एनकाउंटर में दोनों अपराधी की पहचान राजू तिवारी और संजय तिवारी के रूप में हुई है। एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि सुबह मिली जानकारी के मुताबिक की जनपद के दो शूटर जिन पर एक-एक लाख रुपए का इनाम है, वह सीतापुर हरदोई सीमा के पास से कहीं जा रहे हैं। पुलिस को सुचना मिलते ही एक्टिव हो गए। एडिशनल एसपी और एसटीएफ समेत पांच संयुक्त टीम इकट्ठा की गई। थाना पिसावां क्षेत्र में जब टीम चेकिंग कर रही थी, तभी दो बाइक सवार सामने से आते दिखे।

क्या है पूरा मामला?

उनको रोकने की कोशिश किया गया, लेकिन वह नहीं रुके और अचानक से पुलिस वालों पर गोली चलाने लगे। पुलिस टीम ने अपने बचाव में फायरिंग की और 2 गोली अपराधी को लग गई। दोनों आरोपी महोली निवासी पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड में वांछित थे। जानकारी के अनुसार, एनकाउंटर में ढेर हुए दोनों युवक रिश्ते में सगे भाई हैं और सीतापुर के मिश्रिख क्षेत्र के रहने वाले हैं। घटना के समय भी इनका नाम प्रकाश में आया था। घटना में जेल भेजे गए कारदेव मंदिर के बाबा को गिरफ्त में लेने के बाद इनके द्वारा गोली मारे जाने की बात सामने आई थी।