Ram Mandir Theft Case: ‘राम मंदिर में चोरी की 105 घटनाएं हुईं’ SIT का सुप्रीम कोर्ट में खुलासा

Ram Mandir Theft Case: अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर दान चोरी मामले में नया ट्विस्ट आ गया है. विशेष जांच दल (Special investigation Team) ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के समक्ष खुलासा किया है कि राम मंदिर में दान चोरी की 105 घटनाएं सामने आईं. यह सभी चोरी सीसीटीवी में कैद हुई हैं. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में हेराफेरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में PIL (जनहित याचिकाएं) दायर की गई हैं.

जांच की कड़ी में SIT की रिपोर्ट से पता चला है कि CCTV फुटेज के ज़रिए राम मंदिर में दान की चोरी की 105 घटनाओं की पहचान की गई है. सोमवार (21 सितंबर, 2026) को सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि अयोध्या के राम मंदिर में दान चोरी की 105 घटनाएं मंदिर के CCTV में कैद हुई हैं. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने CJI सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच को यह जानकारी दी. उन्होंने दान चोरी की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की रिपोर्ट पढ़ी और शीर्ष अदालत को जांच का विवरण भी दिया.

25 सितंबर तक दाखिल होगी चार्जशीट

सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को यह भी बताया कि SIT की जांच पूरी होने वाली है और 25 सितंबर तक चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी. कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि वे कानून के अनुसार चार्जशीट पर कार्रवाई करें. सुनवाई के दौरान कोर्ट को अब तक हुई गिरफ्तारियों और दान की चोरी से जुड़े सबूतों के बारे में जानकारी दी गई. उपलब्ध सबूत भी कोर्ट के सामने पेश किए गए.

यहां पर बता दें कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम मंदिर दान से जुड़ी कथित हेराफेरी और चोरी की जांच के लिए अपने पिछले निर्देशों के तहत गठित SIT की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का आदेश देने से साफ इन्कार कर दिया था. CJI सूर्यकांत ने कहा था कि हम अभी रिपोर्ट सार्वजनिक करने का आदेश नहीं दे सकते. हम बाद में विचार करेंगे. अभी हमारा ध्यान सिर्फ FIR की जांच पर है कि इसे तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाए.

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बेंच ने आगे कहा था कि SIT का गठन हमने किया है. यह हमारे प्रति जवाबदेह है. इसे हमें रिपोर्ट देनी होगी. SIT, जिसमें एक फोरेंसिक ऑडिटर भी शामिल है. अपनी स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी, लेकिन इसकी रिपोर्ट को पहले हम देखेंगे और तय करेंगे कि क्या इसे सभी पक्षों को जारी करना है या नहीं.

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वहीं, याचिकाकर्ता की बार-बार की गुज़ारिशों पर कि रिपोर्ट का खुलासा किया जाए ताकि SIT को सुझाव दिए जा सकें. इस पर CJI ने कहा था कि हम कितनी बार बताएंगे कि ये याचिकाएं सिर्फ़ जांच के लिए हैं. हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे.

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