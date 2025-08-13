SIR की लड़ाई Sonia Gandhi तक आई… बिना भारतीय नागरिकता के बनी थीं Voter? BJP ने सियासी बम फोड़ Rahul के उछल-कूद को कर दिया शांत!

SIR Row: विपक्षी दलों ने भाजपा पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी का आरोप लगाया है। इस बीच, बीजेपी ने बुधवार (13 अगस्त, 2025) को पलटवार करते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर 45 साल पुराना आरोप दोहराया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि 1980 से 1982 के बीच, जब सोनिया गांधी भारतीय नागरिक भी नहीं थीं, उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज था।

भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ट्विटर (पूर्व में ट्विटर) पर 1980 की मतदाता सूची का एक हिस्सा साझा किया और इसे घोर चुनावी कदाचार बताया। भाजपा ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी का जन्म 1946 में इटली में हुआ था और उन्होंने 1968 में राजीव गांधी से शादी की थी। मालवीय का दावा है कि 1980 के लोकसभा चुनावों से पहले नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में संशोधन के दौरान उनका नाम जोड़ा गया था। यह कदम कानून का उल्लंघन था, क्योंकि मतदाता पंजीकरण के लिए भारतीय नागरिकता एक जरुरी शर्त है। साल 1982 में भारी बवाल के बाद उनका नाम सूची से हटा दिया गया था।

कांग्रेस सूत्रों ने इस मामले को ध्यान भटकाने की कोशिश बताया

मालवीय ने यह भी कहा कि 1983 में नागरिकता मिलने के बाद भी, उनका नाम अंतिम तिथि बीत जाने के बाद भी सूची में जोड़ा गया, जो नियमों के विरुद्ध है। हालाँकि, कांग्रेस सूत्रों ने एक निजी टीवी चैनल को बताया कि भाजपा 45 साल पुराने मामले को उठाकर आज के चुनावी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि हाल के वर्षों में, खासकर कर्नाटक, महाराष्ट्र और अब बिहार में, भाजपा और चुनाव आयोग ने मिलकर मतदाता सूची में हेराफेरी की है।

विपक्ष के मौजूदा आरोप

विपक्षी दल ने भाजपा और चुनाव आयोग पर कर्नाटक के महादेवपुरा के एक कमरे से 80 वोटों सहित 1.02 लाख अवैध वोटों की गिनती करने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में हार के बाद, कुछ ही महीनों में मतदाता सूची में 1 करोड़ से ज़्यादा नए नाम जोड़े गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के ज़रिए विपक्षी मतदाताओं को सूची से हटाने की साजिश रची जा रही है। इससे जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के अधीन है। हालाँकि, चुनाव आयोग ने इस मामले पर सभी आरोपों को खारिज कर दिया है और अपनी प्रक्रियाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बताया है। आयोग ने राहुल गांधी से हलफनामे में अपने दावे दर्ज कराने और सबूत पेश करने को कहा है।

कांग्रेस पर सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह करने का आरोप

चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की 2018 की याचिका का हवाला देते हुए कांग्रेस पर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया। इस बीच, अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस बिहार चुनाव से पहले हार का बहाना ढूंढ रही है। वहीं, अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर झूठ बोलने और गलत आंकड़े पेश करने का आरोप लगाया है।

