Sir Controversy: SC ने ECI को फाइलें सुरक्षित रखने का निर्देश देने से किया परहेज

Sir Controversy: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (27 अक्टूबर, 2026) को भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) को अपनी फाइलें, आंतरिक नोटिंग और बातचीत (communications) सुरक्षित रखने का निर्देश देने से इन्कार कर दिया. यह मामला मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर हुए विवाद से जुड़ा है, जिसमें EC पर एकतरफा फैसले लेने के आरोप लगे हैं. हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि वह इन रिकॉर्ड्स की जांच करेगा. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्याकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची तथा जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने कई याचिकाओं पर सुनवाई टाल दी. इन याचिकाओं में चुनाव आयोग के कामकाज को चुनौती दी गई है और आरोप लगाया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अन्य दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना ही अहम फैसले ले लिए.

कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सोमवार को ECI द्वारा दाखिल किए गए जवाब (counter-affidavit) पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए समय दिया है. ECI ने अपने हलफनामे में कहा है कि SIR से जुड़े सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे. जब वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और मेनका गुरुस्वामी ने चुनाव आयोग को सभी फाइलों, फाइल नोटिंग और संचार (कम्युनिकेशन) को सुरक्षित रखने का निर्देश देने की मांग की तो ECI की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने इस अनुरोध का विरोध किया. उन्होंने कहा कि यह अनुरोध अनुचित है. हम एक संवैधानिक संस्था की बात कर रहे हैं. अभिषेक सिंघवी ने कहा कि याचिकाकर्ता केवल एक सामान्य आदेश की मांग कर रहे हैं. इस पर पीठ ने जवाब दिया कि हमें सब पता है. चिंता ना करें, हम इसकी जांच करेंगे.

हालांकि, अदालत ने ECI को रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया. अदालत ने इस मामले को 17 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया और याचिकाकर्ताओं (जिनमें मुख्य याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह भी शामिल थे) को चुनाव आयोग के हलफनामे पर अपना जवाब (rejoinder) दाखिल करने का समय दिया.

याचिकाओं पर दिया गया कोर्ट की ओर से नोटिस

सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्यसभा सांसद डोला सेन (जिनकी ओर से गुरुस्वामी पेश हुईं) द्वारा दायर एक नई याचिका पर भी नोटिस जारी किया. इस याचिका में ECI के कामकाज के कुछ पहलुओं को चुनौती दी गई है, जिसमें मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले ऑनलाइन ‘फॉर्म 6’ में कथित बदलाव भी शामिल हैं।

याचिका में चुनाव आयोग द्वारा जारी एक प्रेस नोट पर भी आपत्ति जताई गई, जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इन कथित बदलावों को मंजूरी दी है. गुरुस्वामी ने पीठ से कहा कि यह मामला ECI के कामकाज से जुड़ा है, जिसमें ऑनलाइन ‘फॉर्म 6’ के साथ छेड़छाड़ करना और चुनाव आयोग का ऐसा प्रेस नोट जारी करना शामिल है, जिसमें कहा गया है कि आपके (अदालत के) द्वारा इस तरह की छेड़छाड़ को मंजूरी दी गई है. इस पर अदालत ने जवाब दिया हम इसकी जांच करेंगे.

गुरुस्वामी ने अदालत से नोटिस जारी करने का आग्रह किया और तर्क दिया कि ECI के नवीनतम हलफनामे में याचिकाकर्ताओं के कई आरोपों को स्वीकार किया गया है. ‘फॉर्म 6’ में किए गए बदलावों के बचाव में चुनाव आयोग के रुख का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस संस्था की हिम्मत तो देखिए.

ECI की ओर से पेश वकील मनिंदर सिंह ने इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई. उन्होंने इसे किसी अन्य उद्देश्य से कही गई बयानबाजी करार देते हुए कहा कि इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. पीठ ने नोटिस जारी किया और याचिकाकर्ताओं को अपना जवाब (rejoinder) दाखिल करने को कहा, जबकि वरिष्ठ वकीलों ने ECI की दलीलों पर जवाब देने के लिए समय मांगा. यह ताज़ा सुनवाई, सोमवार को ECI, ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों – सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से दाखिल किए गए संयुक्त जवाबी हलफनामे के बाद हुई है.

इस हलफनामे में उन आरोपों को खारिज कर दिया गया है, जिनमें कहा गया था कि CEC ने एकतरफा फैसला लिया. इसमें स्पष्ट किया गया है कि SIR (विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण) से जुड़े तीन आदेश (जो 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 को जारी किए गए थे) सर्वसम्मति से लिए गए फैसलों पर आधारित थे. साथ ही ये आदेश संविधान के अनुच्छेद 324 और ‘मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023’ की धारा 18 के अनुरूप थे.

कोर्ट से की मतदाताओं को राहत देने की मांग

आयोग ने वैधानिक ‘फॉर्म 6’ में किसी तरह के बदलाव करने की बात से भी इन्कार किया है. आयोग का तर्क है कि SIR के दौरान मांगी गई घोषणा (declaration) एक अलग दस्तावेज़ है, जिसे आयोग ने अपने आदेशों के ज़रिए तय किया है. यह मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 (Registration of Electors Rules, 1960) के तहत निर्धारित ‘फॉर्म 6’ का हिस्सा नहीं है. आयोग ने बताया कि इस घोषणा में बदलाव इसलिए किया गया ताकि आवेदकों या उनके रिश्तेदारों को पुरानी मतदाता सूचियों से जोड़ा जा सके. इससे आवेदकों को अन्य सहायक दस्तावेज़ जमा करने की ज़रूरत से राहत मिल सकती है.