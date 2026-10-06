SIR Controversy: ‘क्या राहुल और सोनिया गांधी ने वोट चोरी से चुनाव जीता’ बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने विपक्ष से पूछा सवाल

SIR Controversy: चुनाव प्रक्रिया विवाद गहराने पर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर हमलावर रुख में नजर आ रही है. चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच गतिरोध मंगलवार को उस समय और तेज हो गया जब सत्तारूढ़ दल ने विपक्षी नेताओं से यह स्पष्ट करने की मांग की कि क्या उन्होंने अपना चुनाव वोट चोरी के माध्यम से जीता है. मीडिया को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पूछा कि क्या कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में सरकारें कथित वोट चोरी से बनी हैं.

संबित पात्रा ने कहा कि क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी वोट चोरी से सांसद बने हैं? वे खुद भी सांसद हैं. अगर हम वोट चोरी से सांसद बने हैं, तो क्या वे भी वोट चोरी से सांसद बने हैं? क्या कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में सरकारें वोट चोरी से बनी हैं?

भाजपा ने कांग्रेस पार्टी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भारत के चुनाव आयोग और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के खिलाफ झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया. संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी के आरोप कि चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चोरी में शामिल थे और मतदाता पंजीकरण फॉर्म 6 में अवैध और एकतरफा बदलाव कर रहे थे. यह सभी आरोप निराधार हैं और अराजकता पैदा करने का प्रयास है.

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 6 को अवैध घोषित कर दिया था और फैसला सुनाया कि बीजेपी की मदद के लिए इसमें एकतरफा बदलाव किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी फॉर्म 6 को अवैध घोषित नहीं किया. शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट करने के लिए रिकॉर्ड की समीक्षा करने की याचिका स्वीकार कर ली कि संशोधन किसने किए.

चुनाव आयोग का निर्णय सर्वसम्मत नहीं था

उन्होंने राहुल गांधी के इस दावे का भी खंडन किया कि बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर के संबंध में चुनाव आयोग का निर्णय सर्वसम्मत नहीं था. उन्होंने कहा कि ईसीआई ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि एसआईआर आदेश 24 जून, 2025 को तीनों चुनाव आयुक्तों द्वारा पारित एक पूरी तरह से सर्वसम्मत निर्णय था. इस निर्णय को 27 मई, 2026 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले द्वारा कानूनी रूप से मान्य और बरकरार रखा गया है.

सोमवार को राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सीईसी ज्ञानेश कुमार और लोकतंत्र पर आपराधिक हमले में शामिल सभी लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने एसआईआर के दौरान इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी संशोधन को मंजूरी नहीं दी है.

राहुल गांधी का ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप

एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा कि अब यह बिना किसी संदेह के स्थापित हो गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने फॉर्म 6 को अवैध और एकतरफा बदल दिया और कहा कि सीईसी, साथ ही इस लोकतंत्र पर आपराधिक हमले में शामिल सभी लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा.

राहुल गांधी से 10 सवाल

भाजपा जो कांग्रेस पर सार्वजनिक संस्थानों और संवैधानिक निकायों में अविश्वास पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगा रही है. उसने मंगलवार को सबसे पुरानी पार्टी पर अराजकता पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया.

क्या कांग्रेस ईसीआई और सुप्रीम कोर्ट जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं को सिर्फ इसलिए खत्म करने और उनका अपमान करने का प्रयास कर रही है क्योंकि वे चुनाव जीतने में विफल हैं?



गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी दोनों ने भी लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता और अगर वे चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, तो उन्हें अपनी जीत के बारे में बताना चाहिए.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि वह ठीक उसी चुनावी मशीनरी का उपयोग करके जीत का जश्न क्यों मनाती है, लेकिन जब हार जाती है तो वोट चोरी का रोना रोती है.

उन्होंने कहा कि यह धारणा बनाने की कोशिश की गई कि एसआईआर के माध्यम से 13 करोड़ लोगों के नाम हटाने की मांग की गई थी.

मुझे अभी दिखाया गया है कि भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 11 हिमाचल जिला परिषदों में जीत हासिल की है. ये तो अभी हुआ है. जैसा कि मैंने आपको त्रिपुरा में चुनावों के बारे में बताया, इन जिला परिषदों के चुनाव मतपत्रों के माध्यम से कराए जाते हैं. अब देखिए: हिमाचल की 11 जिला परिषदों में बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है. यह कैसे हो गया? ये चुनाव मतपत्रों से हुए थे, है ना?