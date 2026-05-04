जेल में बंद था आरोपी, अंदर से ही दिया ऑर्डर, फिर बैंक में मची अफरा तफरी, बिहार से 2 गिरफ्तार

सिंगरौली : जिला मुख्यालय स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 17 अप्रैल 2026 को हुई डकैती के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. थाना वैढ़न पुलिस ने इस वारदात में शामिल दो और आरोपियों को बिहार से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान चन्दन उर्फ चईया यादव (21) और गुलशन (19), निवासी खीरूबिगहा, थाना नगरनौसा, जिला नालंदा (बिहार) के रूप में हुई है. दोनों को न्यायालय में पेश कर 7 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है.

पुलिस जांच में सामने आया है कि पहले गिरफ्तार आरोपी कमलेश ने अपने साथियों फंटूस, पंकज, राजेश और छोटू के साथ मिलकर बैंक डकैती को अंजाम दिया था. वहीं, हाल ही में पकड़े गए दोनों आरोपियों ने साजिश रचने और लूट के माल को ठिकाने लगाने में अहम भूमिका निभाई थी.

पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है कि इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड सुबोध सिंह है, जो वर्तमान में बेऊर जेल में बंद है. उसने उड़ीसा की कुचिंडा जेल में बंद अपने सहयोगी पीयूष जायसवाल के जरिए इस डकैती को अंजाम दिलवाया. इस मामले में पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना, पुलिस महानिरीक्षक गौरव राजपूत और पुलिस उपमहानिरीक्षक हेमंत सिंह चौहान के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने विशेष टीम का गठन किया था. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर्वप्रिय सिन्हा के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है, वहीं अन्य फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं. इस पूरी कार्रवाई में उपनिरीक्षक संदीप नामदेव, उपनिरीक्षक उदयचंद करिहार, उपनिरीक्षक अमन वर्मा, सहायक उपनिरीक्षक पप्पू सिंह, सहायक उपनिरीक्षक लेखचंद डोहार, प्रधान आरक्षक मुनेन्द्र राणा एवं आरक्षक गौतम कुमार का सराहनीय योगदान रहा.