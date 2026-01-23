कौन हैं कश्मीर की ‘शेरनी’ सिमरन बाला? 26 साल की असिस्टेंट कमांडेंट रिपब्लिक डे परेड में रचेंगी इतिहास

Republic Day Parade 2026: सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फ़ोर्स (CRPF) की असिस्टेंट कमांडेंट सिमरन बाला 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में पैरामिलिट्री फ़ोर्स की पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व करेंगी. अधिकारियों ने बताया कि पहले भी महिला CRPF अधिकारियों ने गणतंत्र दिवस परेड में अलग-अलग टुकड़ियों की कमान संभाली है, लेकिन यह पहली बार है जब कोई महिला अधिकारी इस राष्ट्रीय समारोह में 140 से ज़्यादा पुरुष CRPF जवानों की टुकड़ी का नेतृत्व करेगी.

कौन हैं सिमरन बाला?

26 साल की बाला जो जम्मू और कश्मीर के राजौरी ज़िले की रहने वाली हैं, अपने ज़िले की पहली महिला हैं जो देश की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फ़ोर्स में ऑफिसर रैंक पर शामिल हुई है. सेंट्रल रिजर्व पुलिस फ़ोर्स भारत की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा बल है, जिसमें लगभग 3.25 लाख जवान है. इसके मुख्य ऑपरेशनल क्षेत्रों में नक्सल विरोधी अभियान, जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान और पूर्वोत्तर में उग्रवाद विरोधी ज़िम्मेदारियां शामिल है.

‘ग्रेटर कश्मीर’ के अनुसार वह जम्मू और कश्मीर से एकमात्र महिला उम्मीदवार थीं जिन्होंने मई 2023 में UPSC सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (CAPF) परीक्षा पास की थी. उन्होंने 82वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल की. ​​वह उस साल J&K से क्वालिफाई करने वाली एकमात्र महिला उम्मीदवार थीं, जो इस क्षेत्र के युवा उम्मीदवारों के लिए एक रोल मॉडल बनीं.

जम्मू में शिक्षा

अधिकारियों ने बताया कि बाला ने अपनी ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में गवर्नमेंट वुमन कॉलेज, गांधी नगर, जम्मू से पूरी की. वह अप्रैल 2023 में CRPF में शामिल हुई. उनकी पहली पोस्टिंग छत्तीसगढ़ में ‘बस्तरिया’ बटालियन में थी, जहां उन्हें नक्सल विरोधी अभियानों में तैनात किया गया था.

यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) द्वारा आयोजित CAPF असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा पास करने के बाद गुरुग्राम में CRPF अकादमी में अपनी ट्रेनिंग के दौरान, उन्हें बेस्ट ऑफिसर और पब्लिक स्पीकिंग के लिए पुरस्कार मिला है.

सिमरन बाला ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया, “मैं J&K की एकमात्र लड़की हूं जिसने इस साल यह परीक्षा पास की है. मुझे बहुत गर्व और खुशी है.”

गणतंत्र दिवस परेड क्या है?

हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में भारत की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन किया जाता है. परेड रायसीना हिल से कर्तव्य पथ होते हुए इंडिया गेट तक और फिर लाल किले की ओर बढ़ती है. CRPF और सशस्त्र सीमा बल (SSB) की महिला ‘डेयरडेविल्स’ की एक जॉइंट टीम भी एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिलों पर सवार होकर परेड में हिस्सा लेगी. इन दोनों सुरक्षा बलों की इन महिला कर्मियों ने 2020 के गणतंत्र दिवस परेड में भी यह कारनामा किया था. सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) की टुकड़ी और बैंड परेड का हिस्सा होंगे, जबकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) की ऊंट टुकड़ी और बैंड भी मौजूद रहेंगे.