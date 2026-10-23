1972 में शिमला में इंदिरा गांधी ने ऐसा क्या किया था... जिसके बहाने मोदी के मंत्री ने किया 'पोते' पर हमला!

Simla Agreement 1972: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार (22 अक्टूबर, 2026) को मुंबई में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ हुई अपनी मुलाकात पर हो रही आलोचना पर सवाल उठाया. उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने इस मुलाकात को ‘तलब’ (बुलाया जाना) करार दिया था. जयशंकर ने 1972 में शिमला में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच हुई मुलाकात का ज़िक्र किया, जहां दोनों नेताओं ने ‘शिमला समझौता’ पर हस्ताक्षर किए थे. NDTV वर्ल्ड समिट में अपनी बात रखते हुए जयशंकर ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस मुलाकात पर ऐसी प्रतिक्रिया क्यों आई? उन्होंने अमेरिकी अधिकारी के साथ बातचीत के लिए मुंबई को चुने जाने पर हो रही आलोचना पर भी सवाल उठाया.

मंत्री ने कहा- ‘मुझे समझ नहीं आया. शायद उन्हें मुंबई पसंद नहीं है. उन्हें मुंबई से कोई दिक्कत है. यह हमारी आर्थिक राजधानी है. यह हमारे बॉलीवुड का केंद्र है. यहां बहुत कुछ खास है. हो सकता है कि मुंबई ही उन्हें पसंद न करती हो. मुझे नहीं पता कि उन्हें इस बात से क्या आपत्ति है.’ जयशंकर ने आगे कहा कि अगर किसी विदेशी नेता या समकक्ष से मिलने के लिए दिल्ली से बाहर जाना ‘तलब’ किया जाना माना जाता है, तो वह ऐसे कई उदाहरण दे सकते हैं. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की शिमला यात्रा का जिक्र किया, जहां वो पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो से मिली थीं. उन्होंने सवाल किया कि क्या उस मौके पर उन्हें भी ‘तलब’ (बुलाया) गया था.

दिल्ली के बाहर शहरों में मुलाकात सामान्य सी बात

उनकी यह टिप्पणी राहुल गांधी के उस बयान के जवाब में आई है, जिसमें राहुल ने मुंबई में मार्को रुबियो से मिलने की घटना को ‘तलब किया जाना’ (बुलाया जाना) बताया था. 71 वर्षीय मंत्री ने तर्क दिया कि विदेशी नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली से बाहर जाना कोई असामान्य बात नहीं है. उन्होंने आलोचना का जवाब देने के लिए कांग्रेस के अपने इतिहास से कुछ उदाहरण दिए. जयशंकर ने 1972 में शिमला में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुई मुलाकात का जिक्र किया, जहां दोनों नेताओं ने ‘शिमला समझौता’ पर हस्ताक्षर किए थे. उन्होंने पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा जयपुर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ के लिए लंच आयोजित करने का भी उल्लेख किया.

एस. जयशंकर ने दिए कई उदाहरण

उन्होंने पूछा कि अगर किसी विदेशी नेता या समकक्ष से मिलने के लिए दिल्ली से बाहर जाना ‘तलब किया जाना’ है, तो मैं आपको ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं. श्रीमती गांधी भुट्टो से मिलने शिमला गई थीं. क्या उन्हें तलब किया गया था? सलमान खुर्शीद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलने जयपुर गए थे; क्या उन्हें तलब किया गया था?

राहुल ने X पर पोस्ट कर किया था कटाक्ष

इससे पहले 16 अक्टूबर को राहुल गांधी ने मुंबई में अमेरिकी विदेश मंत्री (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट) मार्को रुबियो की सरकारी अधिकारियों के साथ मुलाकात को लेकर सरकार पर निशाना साधा था. उन्होंने दावा किया कि इस घटना को लेकर विदेश मंत्रालय के अधिकारी उलझन में हैं. राहुल गांधी ने ‘X’ पर एक पोस्ट में कहा, मिस्टर रुबियो ने अपने कर्मचारी को मुंबई बुलाया है. मोदी जी, विदेश मंत्रालय में आपके अधिकारी उलझन में हैं कि आखिर चल क्या रहा है. शायद आप ही समझा दें। या फिर, अगर आप चाहें तो मैं समझा सकता हूं.’