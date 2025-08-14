Home > देश > Silver Smuggling: स्वतंत्रता दिवस से पहले RPF–GRP की संयुक्त कार्रवाई , दो युवक गिरफ्तार

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 14, 2025 00:42:50 IST

चंदौली से अवनीश तिवारी कि रिपोर्ट 

Silver Smuggling: पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर स्वतंत्रता दिवस के मद्देनज़र की जा रही सघन चेकिंग के दौरान रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) की संयुक्त टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने चेकिंग अभियान के दौरान 8.5 किलोग्राम चांदी के जेवरात के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया। बरामद चांदी की अनुमानित कीमत लगभग 4 लाख 50 हजार रुपये आंकी गई है।

जानकारी के अनुसार, स्वतंत्रता दिवस पर रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करने के तहत विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान संदिग्ध रूप से घूम रहे दो युवकों को रोककर पूछताछ की गई। तलाशी में उनके पास से 8.5 किलोग्राम वजनी चांदी के आभूषण मिले। जब उनसे गहनों के संबंध में दस्तावेज मांगे गए तो वे कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाए।

दोनों युवकों ने किया खुलासा 

गिरफ्तार दोनों युवक वाराणसी के निवासी बताए जा रहे हैं। प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने खुलासा किया कि वे टैक्स चोरी कर गहनों की सप्लाई ट्रेन के माध्यम से करते हैं। चांदी के ये आभूषण विभिन्न ग्राहकों और एजेंसियों तक पहुंचाए जाने थे।

RPF और GRP ने जब्त चांदी के जेवरात और गिरफ्तार युवकों को आगे की कार्रवाई के लिए आयकर विभाग को सौंप दिया है। अधिकारियों का मानना है कि यह मामला टैक्स चोरी और संभवतः अवैध व्यापार से जुड़ा हो सकता है। आयकर विभाग अब इनसे पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की जांच करेगा।

स्टेशन प्रभारी से बातचीत के अंश

स्टेशन प्रभारी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। प्लेटफार्म, स्टेशन परिसर और ट्रेनों में लगातार गश्त और चेकिंग की जा रही है ताकि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना सुरक्षा बलों को दें।

इस कार्रवाई से यह स्पष्ट है कि रेलवे सुरक्षा एजेंसियां अवैध परिवहन और टैक्स चोरी जैसे मामलों पर पैनी नजर रखे हुए हैं। संयुक्त अभियान के तहत न केवल अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है, बल्कि यात्रियों में सुरक्षा का भरोसा भी बढ़ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस तरह की चेकिंग और भी सख्ती से की जाएगी, ताकि रेलवे मार्ग का उपयोग कर हो रहे अवैध कारोबार को पूरी तरह खत्म किया जा सके।

