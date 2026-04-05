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Silver Price 5 April 2026: चांदी धड़ाम, इतने रुपये हुई सस्ती, जानिए आपके शहर में क्या हैं रेट

Silver Price 5 April 2026 : चांदी की कीमतों में आई इस बड़ी गिरावट ने बाजार में हलचल बढ़ा दी है. जहां निवेशकों के लिए यह सतर्क रहने का समय है, वहीं आम खरीदारों के लिए यह खरीदारी का अच्छा मौका बन सकता है.

By: Ranjana Sharma | Published: April 5, 2026 9:20:19 AM IST

Silver Price 5 April 2026: चांदी धड़ाम, इतने रुपये हुई सस्ती, जानिए आपके शहर में क्या हैं रेट


Silver Price 5 April 2026 : वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव का असर अब भारतीय सर्राफा बाजार पर साफ दिखने लगा है. 5 अप्रैल 2026 को चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, चांदी ₹9,000 तक सस्ती होकर करीब ₹2,37,000 प्रति किलोग्राम (टैक्स सहित) पर आ गई है, जिससे खरीदारों और निवेशकों के लिए नया अवसर बना है.

चांदी के दाम में बड़ी गिरावट

हाल के दिनों में तेजी के बाद चांदी की कीमतों में अचानक आई इस गिरावट ने बाजार में हलचल मचा दी है. वायदा बाजार में भी चांदी कमजोर हुई है और MCX पर इसकी कीमत करीब ₹2,29,200 प्रति किलोग्राम तक लुढ़क गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी की कीमत गिरकर लगभग 69–71 डॉलर प्रति औंस के बीच पहुंच गई है.

प्रति ग्राम और किलो के हिसाब से रेट

भारत में आज चांदी का औसत दाम करीब ₹227.8 प्रति ग्राम दर्ज किया गया है. इससे पहले इस साल 29 जनवरी को चांदी ₹4,20,048 प्रति किलोग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई थी, लेकिन अब इसमें बड़ी गिरावट आ चुकी है और कीमतें काफी नीचे आ गई हैं. अगर आप चांदी के सिक्के, बार या ज्वैलरी खरीदने की सोच रहे हैं, तो उसकी शुद्धता (प्योरिटी), वजन और विक्रेता की विश्वसनीयता जरूर जांचें. बाजार में सही जानकारी और अपडेटेड रेट के आधार पर ही खरीदारी करना फायदेमंद रहता है.

क्यों आई कीमतों में गिरावट?

विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोरी, डॉलर की मजबूती और निवेशकों की बदलती रणनीति के कारण चांदी की कीमतों में गिरावट आई है. इसके साथ ही वायदा बाजार में मुनाफावसूली ने भी कीमतों को नीचे लाने में भूमिका निभाई है.

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