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भारत का ऐसा गांव जहां इशारों की भाषा में होती है हर बातचीत, जानिए इस अनोखे ‘साइलेंट विलेज’ की कहानी

Silent Village of India: जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले का धदकई गांव 'भारत का साइलेंट विलेज' कहलाता है क्योंकि यहां 90 से अधिक लोग जन्म से मूक-बधिर हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि समुदाय से बाहर विवाह और जेनेटिक जागरूकता के जरिए भविष्य में इस समस्या को कम किया जा सकता है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 28, 2026 7:53:41 PM IST

इशारों की भाषा से चलता है पूरा गांव
इशारों की भाषा से चलता है पूरा गांव


Silent Village of India: जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले की पहाड़ियों के बीच स्थित धदकई गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ एक अनोखी वजह से पूरी दुनिया का ध्यान खींचता है. इस गांव को ‘भारत का साइलेंट विलेज’ कहा जाता है, क्योंकि यहां बड़ी संख्या में ऐसे लोग रहते हैं जो न सुन सकते हैं और न ही बोल सकते हैं.
 
गांव का माहौल भले ही शांत दिखाई देता हो, लेकिन यहां के लोग इशारों की भाषा के जरिए एक-दूसरे से सहजता से संवाद करते हैं. यही वजह है कि धदकई को देश के सबसे अनोखे गांवों में गिना जाता है.

90 से ज्यादा लोग हैं मूक-बधिर

जम्मू से करीब 260 किलोमीटर दूर बसे इस गांव में मुख्य रूप से गुज्जर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं. गांव की कुल आबादी करीब 2,000 है, जिनमें 90 से अधिक लोग जन्म से मूक-बधिर हैं.करीब 105 परिवारों में से आधे से ज्यादा परिवार ऐसे हैं, जिनके घर में कम से कम एक सदस्य सुन या बोल नहीं सकता. कई परिवारों में तो अधिकांश बच्चे इसी स्थिति के साथ पैदा हुए हैं.

इशारों की भाषा से चलता है पूरा गांव

धदकई के लोगों ने समय के साथ अपनी अलग स्थानीय सांकेतिक भाषा विकसित कर ली है. खास बात यह है कि जो लोग सामान्य रूप से सुन और बोल सकते हैं, वे भी इसी संकेत भाषा का इस्तेमाल करते हैं. इससे गांव में सभी लोग बिना किसी कठिनाई के एक-दूसरे से बातचीत कर लेते हैं.

कब सामने आया पहला मामला?

गांव के पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि वर्ष 1901 में पहली बार यहां एक मूक-बधिर बच्चे के जन्म की जानकारी दर्ज हुई थी. इसके बाद धीरे-धीरे ऐसे मामलों की संख्या बढ़ती गई.
  • 1990 में मूक-बधिर लोगों की संख्या 43 थी.
  •  2007 तक यह बढ़कर 79 हो गई.
  •  वर्तमान में यह संख्या 90 से अधिक हो चुकी है.

वैज्ञानिकों ने क्या बताया कारण?

पहले गांव के लोग इसे भाग्य, अभिशाप या प्राकृतिक कारणों से जोड़ते थे, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों की जांच में इसकी असली वजह सामने आई.विशेषज्ञों के अनुसार, लंबे समय तक एक ही समुदाय और करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह होने से एक विशेष प्रकार का अनुवांशिक बदलाव (Genetic Mutation) पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया. इसे मेडिकल भाषा में Genetic Cluster या Founder Effect कहा जाता है.
 
जांच के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि कई लोगों में OTOF (Otoferlin) जीन में गड़बड़ी है. यह जीन कान से दिमाग तक ध्वनि के संकेत पहुंचाने का काम करता है. यदि माता-पिता दोनों से यह दोषपूर्ण जीन बच्चे को मिलता है, तो उसके जन्म से ही मूक-बधिर होने की संभावना काफी बढ़ जाती है.

क्या हो सकता है समाधान?

विशेषज्ञों का मानना है कि इस समस्या को कम करने के लिए समुदाय के बाहर विवाह को बढ़ावा देना जरूरी है. इसके अलावा शादी से पहले जेनेटिक जांच और जागरूकता अभियान भी भविष्य की पीढ़ियों के लिए मददगार साबित हो सकते हैं.हाल के वर्षों में भारतीय सेना और कुछ सामाजिक संस्थाओं ने गांव के युवाओं को ‘इंडियन साइन लैंग्वेज’ सिखाने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास शुरू किए हैं. इन पहलों से उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में धदकई के लोगों के जीवन में नए अवसर और बेहतर सुविधाएं जुड़ेंगी.

Tags: Dhadkai VillageDoda Districtjammu kashmir newsSilent Village of India
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