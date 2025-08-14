Home > देश > Sikar Bribe: सीकर में एसीबी का एक्शन, दलाल सहित अन्य गिरफ्तार

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 14, 2025 02:09:17 IST

सीकर से मोहम्मद रजा उल्लाह कि रिपोर्ट 

Sikar Bribe: जयपुर. ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. जयपुर ग्रामीण इकाई ने आज सीकर में कार्यवाही करते हुये अतिरिक्त जिला परियोजना,  समग्र शिक्षा अभियान के सहायक अभियंता खुमाराम के लिये उसके दलाल कमल कुमार कुमावत (प्राइवेट व्यक्ति) को 60 हजार रुपये एवं उसी कार्यालय के सहायक लेखाधिकारी-प्रथम रामचंद्र को 40 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

बकाया बिलों का भुगतान करने की एवज में मांगी थी रिश्वत 

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि ए.सी.बी. जयपुर ग्रामीण को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी की फर्म द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, देवास सीकर में करवाये गये कमरों के निर्माण के बकाया बिलों राशि करीब 27 लाख रूपये को पास करने की एवज में सहायक अभियंता द्वारा 60 हज़ार रूपये एवं सहायक लेखाधिकारी द्वारा 45 हज़ार रुपये की मांग कर परेशान किया जा रहा है।जिस पर एसीबी DIG राजेश सिंह के सुपरवीजन में ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी अतिरिक्त जिला परियोजना, समग्र शिक्षा अभियान के सहायक अभियंता खुमाराम के कहने पर उसके दलाल कमल (प्राइवेट व्यक्ति) को 60 हज़ार रूपये एवं सहायक लेखाधिकारी-प्रथम रामचंद्र को 40 हज़ार रूपये रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी खुमाराम सहायक अभियंता एसीबी कार्यवाही की भनक लगने पर मौके से नदारद हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है।

श्रीवास्तव ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक के DIG राजेश सिंह के सुपरवीजन में आरोपियों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा। वहीं फरार आरोपी को पकड़ने के लिए एसीबी दबिश दे रही हे।

