Home > देश > सिद्धारमैया का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा का एलान, ब्रेकफास्ट मीटिंग में सुनाया फैसला, बोले- आलाकमान ने जो कहा वो किया

सिद्धारमैया का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा का एलान, ब्रेकफास्ट मीटिंग में सुनाया फैसला, बोले- आलाकमान ने जो कहा वो किया

Karnataka CM Siddaramaiah: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुख्यंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने यह फैसला राज्य मंत्रियों के साथ नाश्ते की मीटिंग के दौरान लिया. साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी के आलाकमान ने जो फैसला लिया वो मैंने किया. अब जानिए कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री.

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: May 28, 2026 4:00:47 PM IST

कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया देंगे इस्तीफा?
कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया देंगे इस्तीफा?


कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे सिद्धारमैया ने सीएम पद से इस्तीफे का एलान कर दिया है. उन्होंने नए नेता के लिए रास्ता बनाने के लिए पद से इस्तीफा दे दिया है. यह फैसला सीएम ने ब्रेकफास्ट मीटिंग के दौरान सुनाया. कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच, गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेंगलुरु स्थित आधिकारिक आवास पर नाश्ते के दौरान उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को उनके पैर छूते हुए देखा गया. इससे उनके नए सीएम बनने की अटकलें तेज हो गई हैं. 

नाश्ते पर हो सकता है अहम फैसला

कर्नाटक के मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा, ‘मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को नाश्ते पर बुलाया है और इस्तीफा देने से पहले वे सभी मंत्रियों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं. मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उन्हें (सिद्धारमैया को) दिल्ली में किसी पद की पेशकश की गई है या नहीं, यह हाई कमान पर निर्भर करता है.’

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डीके शिवकुमार ने सिद्धारमैया को लगाया गले

नाश्ते की बैठक में इडली, वड़ा और चो चो बाथ परोसे गए, जिसके बाद भावुक डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को गले लगाया और फिर उनका आशीर्वाद मांगा. डीके शिवकुमार ने सीएम सिद्धारमैया का पैर छूआ, जिसके वीडियो और फोटोज सामने आए हैं. 







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Tags: Karnataka CM Siddaramaiah
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