हेलीकॉप्टर से वैष्णो देवी जाना हुआ महंगा: 1 नवंबर से इतने रुपये बढ़ जाएगा किराया, जेब पर पड़ेगा सीधा असर!

माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले भक्तों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है, जिससे आपकी जेब पर थोड़ा भारी असर पड़ने वाला है. अगर आप भी आने वाले दिनों में मां के दरबार में हाजिरी लगाने की सोच रहे हैं और चौड़ा रास्ता या पैदल चढ़ाई से बचने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का सहारा लेने वाले हैं, तो आपको अब ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कटरा से सांझीछत के बीच चलने वाली हेलीकॉप्टर सर्विस के किराए में तगड़ा इजाफा कर दिया है, जो आगामी 1 नवंबर से लागू होने जा रहा है. बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी से नई दरों के हिसाब से ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो चुकी है. इस बदलाव के बाद अब एक तरफ के सफर के लिए 2,320 रुपये के बजाय 2,700 रुपये चुकाने होंगे, जबकि दोनों तरफ यानी आना-जाना मिलाकर अब 4640 की जगह पूरे 5400 रुपये ढीले करने पड़ेंगे. यानी साफ है कि इस बार माता के दरबार की यात्रा भक्तों को थोड़ी महंगी पड़ने वाली है.

1 नवंबर से महंगा हुआ सफर, जानिए कितनी बढ़ी कीमतें

वैष्णो देवी यात्रा को आसान बनाने वाली हेलीकॉप्टर सेवा अब श्रद्धालुओं के लिए थोड़ी कॉस्टली होने जा रही है. श्राइन बोर्ड के नए आदेश के मुताबिक, 1 नवंबर से कटड़ा से सांझीछत तक का वन-वे सफर अब 2700 रुपये का पड़ेगा, जो कि पहले 2320 रुपये था. सीधे शब्दों में कहें तो एक तरफ की यात्रा पर आपको सीधे 380 रुपये ज्यादा देने होंगे. ठीक इसी तरह अगर आप दोनों तरफ यानी आने और जाने दोनों का पास बुक करते हैं, तो आपको पहले 4640 रुपये देने होते थे, लेकिन अब इसके लिए 5400 रुपये चुकाने पड़ेंगे. यानी राउंड-ट्रिप पर कुल 760 रुपये की सीधी बढ़ोतरी कर दी गई है. यात्रा से जुड़े इन नए रेट्स के लागू होने के बाद भक्तों के बजट पर थोड़ा असर पड़ना तय माना जा रहा है.

ऑनलाइन बुकिंग में दिखने लगे नए रेट्स, श्राइन बोर्ड की तैयारी पूरी

जैसे ही इस किराए में बढ़ोतरी की घोषणा हुई, श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इसका असर दिखने लगा. अब जो भी भक्त 1 नवंबर या उसके बाद के लिए हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन बुकिंग करवा रहे हैं, उन्हें बढ़े हुए नए किराए के हिसाब से ही पेमेंट करना पड़ रहा है. बोर्ड की तरफ से यह कदम क्यों उठाया गया है, इस पर आधिकारिक रूप से मेंटेनेंस या ऑपरेशनल खर्चों की बात कही जा रही है, लेकिन यात्रियों के बीच इसको लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. जो लोग बुजुर्ग हैं या पैदल चलने में असमर्थ हैं और मजबूरी में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए यह जेब ढीली करने वाला सौदा साबित हो रहा है.

भक्तों के बजट पर पड़ेगी मार, जानिए क्या कहते हैं यात्री?

वैष्णो देवी जाने वाले आम श्रद्धालुओं का मानना है कि पहले से ही यात्रा के दौरान कई तरह के खर्च होते हैं, ऐसे में हेलीकॉप्टर के किराए में एकदम से 380 रुपये प्रति साइड की बढ़ोतरी करना थोड़ा झटका देने वाला है. हालांकि, इसके बावजूद मां के दर्शनों के प्रति भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं आई है. भीड़भाड़ और समय की कमी के चलते बड़ी संख्या में लोग आज भी एयर सर्विस को ही प्राथमिकता देते हैं. अगर आप भी आने वाले नवंबर महीने में वैष्णो देवी जाने का प्लान बना रहे हैं, तो अपना ट्रैवल बजट थोड़ा बढ़ाकर ही घर से निकलें ताकि वहां पहुंचने पर पैसों को लेकर किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

ये भी पढ़ें:- मुख्यमंत्री सेहत योजना हुई डिजिटल: पंजाब के लाभार्थी अब घर बैठे डाउनलोड कर सकेंगे ₹10 लाख का हेल्थ कार्ड, 3 आसान स्टेप्स में करें डाउनलोड!