Shraddha Walker Murder Case: 20 जुलाई को ऐसा क्या करने जा रहा है श्रद्धा का ‘कातिल’ आफताब? जिसके चलते कोर्ट को टालनी पड़ी अहम सुनवाई!

दिल्ली की एक अदालत ने श्रद्धा वालकर हत्याकांड की सुनवाई से जुड़ी 20 जुलाई की कार्यवाही को रद्द करने की इजाजत दे दी है. मामले के मुख्य आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने कोर्ट को बताया था कि उसी दिन तिहाड़ जेल में उसकी एम.ए. (समाजशास्त्र) की फाइनल परीक्षा है.

एडिशनल सेशंस जज हरगुर्विंदर सिंह जग्गी ने मामले की सुनवाई करते हुए नोट किया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) द्वारा आयोजित की जा रही यह परीक्षाएं 11 जुलाई से 20 जुलाई तक चलेंगी. इसके लिए तिहाड़ की सेंट्रल जेल नंबर-3 में ही परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां आफताब फिलहाल एक विचाराधीन कैदी (अंडरट्रायल) के रूप में बंद है.

कोर्ट ने आदेश में क्या कहा?

8 जुलाई को जारी अपने आदेश में कोर्ट ने स्पष्ट किया, ‘आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने अपनी अर्जी में कहा है कि 20 जुलाई 2026 को दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक उसकी एम.ए. सोशियोलॉजी की आखिरी परीक्षा है. यह परीक्षा तिहाड़ के सेंट्रल जेल नंबर-3 में बने इग्नू परीक्षा केंद्र पर होगी. उसकी परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल 11 जुलाई 2026 से 20 जुलाई 2026 तक का है.’

अब 21 जुलाई से होगी गवाही

न्यूज एजेंसी पीटीआई (PTI) के मुताबिक, आफताब ने कोर्ट से 20 जुलाई को पेशी से छूट मांगी थी. अदालत ने उसकी इस अर्जी को स्वीकार करते हुए उस दिन की सुनवाई तो रद्द कर दी, लेकिन साथ ही यह निर्देश दिया कि अभियोजन पक्ष (प्रॉसीक्यूशन) के गवाहों के बयान दर्ज करने का काम 21 जुलाई को दोपहर 2:00 बजे से शुरू कर दिया जाए. इसके अलावा बाकी की तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

पहले कोर्ट ने इस मामले में गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए 20 जुलाई से 25 जुलाई तक की तारीखें तय की थीं और रोजाना सुनवाई की बात कही थी. अगस्त के महीने की तारीखें अभी तय होना बाकी हैं. प्रॉसीक्यूशन के मुताबिक, मामले में अभी 8 और गवाहों के बयान दर्ज किए जाने बाकी हैं.

याद दिला दें कि आफताब अमीन पूनावाला को 12 नवंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था. उसने दिल्ली के मेहरौली इलाके में एक फ्लैट किराए पर लिया था, जहां उसने कथित तौर पर श्रद्धा वालकर की हत्या कर दी थी.