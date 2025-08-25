Home > देश > Arvind Kejriwal: क्या ऐसे मंत्री-प्रधानमंत्री को भी अपना पद छोड़ना चाहिए? केजरीवाल ने क्यों कही ये बात, मचा बवाल

Arvind Kejriwal: क्या ऐसे मंत्री-प्रधानमंत्री को भी अपना पद छोड़ना चाहिए? केजरीवाल ने क्यों कही ये बात, मचा बवाल

Arvind Kejriwal: केजरीवाल ने कहा, 'अगर किसी पर झूठा मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज दिया जाता है और बाद में वह बरी हो जाता है, तो उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाले मंत्री को कितने साल की जेल होनी चाहिए?'

Published By: Ashish Rai
Published: August 25, 2025 15:54:00 IST

Arvind Kejriwal(अरविंद केजरीवाल, फाइल फोटो)
Arvind Kejriwal(अरविंद केजरीवाल, फाइल फोटो)

Arvind Kejriwal: आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आपराधिक मामलों में गिरफ़्तारी के बाद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री को उनके पदों से हटाने संबंधी विधेयक पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जो व्यक्ति गंभीर अपराधों के आरोपियों को अपनी पार्टी में शामिल करता है, उनके सभी मामले निपटाता है और उन्हें मंत्री, उपमुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बनाता है, क्या ऐसे मंत्री/प्रधानमंत्री को भी अपना पद छोड़ देना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को कितने वर्षों की जेल होनी चाहिए?

कांग्रेस से निकाले गए राहुल, पीछे की वजह जान रह जाएंगे दंग, राजनीतिक गलियारों में मचा हड़कंप

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इंस्टाग्राम पर अमित शाह के बयान का हवाला देते हुए लिखा, “अगर किसी पर झूठा मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज दिया जाता है और बाद में वह बरी हो जाता है, तो उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाले मंत्री को कितने साल की जेल होनी चाहिए?”

अमित शाह ने क्या कहा?

दरअसल, समाचार एजेंसी एएआई को दिए एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा है कि “अगर कोई पाँच साल से ज़्यादा की सज़ा वाले मामले में जेल जाता है और उसे 30 दिन में ज़मानत नहीं मिलती, तो उसे पद छोड़ना होगा, किसी छोटे-मोटे आरोप के लिए उसे पद नहीं छोड़ना होगा। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपी या पाँच साल से ज़्यादा की सज़ा पाए मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों या प्रधानमंत्री का जेल से सरकार चलाना कितना उचित है?”

आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी को लेकर अमित शाह ने कहा कि जब मामला हाईकोर्ट में गया कि केजरीवाल जेल में हैं, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। तब कोर्ट ने कहा था कि नैतिक आधार पर उन्हें पद छोड़ देना चाहिए, लेकिन मौजूदा क़ानून में उन्हें पद से हटाने का कोई प्रावधान नहीं है।

मैंने 160 दिन जेल से सरकार चलाई- अरविंद केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, “जब केंद्र ने मुझे राजनीतिक साज़िश के तहत झूठे मामले में फंसाकर जेल भेजा, तो मैंने जेल से सरकार चलाई।” 160 दिनों तक।”

अरविंद केजरीवाल ने कहा, ”पिछले सात महीनों में दिल्ली की भाजपा सरकार ने दिल्ली की हालत ऐसी कर दी है कि आज दिल्ली के लोग उस जेल सरकार को याद कर रहे हैं। कम से कम जेल सरकार के दौरान बिजली कटौती नहीं होती थी, पानी मिलता था, अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिकों में मुफ़्त दवाइयाँ मिलती थीं, फ्री जाँच होती थीं, एक बारिश में राजधानी दिल्ली का इतना बुरा हाल नहीं होता था, प्राइवेट स्कूलों को मनमानी और गुंडागर्दी करने की परमिशन नहीं थी।”

BJP President: इनमें से कौन बनेगा BJP का नया अध्‍यक्ष? जोधपुर में होने वाली RSS की बैठक में नाम होगा फाइनल

Tags: arvind kejriwal
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानिए प्रेगनेंसी के दौरान पपीता क्यों नहीं खाना चाहिए

August 25, 2025

जानिए क्यों खाने के बाद वॉक करना, आपके लिए हैं...

August 24, 2025

आप भी बनाएं साबूदाना से हेल्दी और क्रिस्पी स्नैक

August 24, 2025

इन 5 चीजों को खाने से चेहरे पर आती है...

August 24, 2025

इन 4 मसालों को खाने से शरीर रहेगा स्वस्थ

August 24, 2025

केसर असली है या फिर नकली, घर पर बैठे ही...

August 24, 2025
Arvind Kejriwal: क्या ऐसे मंत्री-प्रधानमंत्री को भी अपना पद छोड़ना चाहिए? केजरीवाल ने क्यों कही ये बात, मचा बवाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Arvind Kejriwal: क्या ऐसे मंत्री-प्रधानमंत्री को भी अपना पद छोड़ना चाहिए? केजरीवाल ने क्यों कही ये बात, मचा बवाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Arvind Kejriwal: क्या ऐसे मंत्री-प्रधानमंत्री को भी अपना पद छोड़ना चाहिए? केजरीवाल ने क्यों कही ये बात, मचा बवाल
Arvind Kejriwal: क्या ऐसे मंत्री-प्रधानमंत्री को भी अपना पद छोड़ना चाहिए? केजरीवाल ने क्यों कही ये बात, मचा बवाल
Arvind Kejriwal: क्या ऐसे मंत्री-प्रधानमंत्री को भी अपना पद छोड़ना चाहिए? केजरीवाल ने क्यों कही ये बात, मचा बवाल
Arvind Kejriwal: क्या ऐसे मंत्री-प्रधानमंत्री को भी अपना पद छोड़ना चाहिए? केजरीवाल ने क्यों कही ये बात, मचा बवाल
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?