Shivamogga Dussehra: दशहरा जुलूस में अचानक बेकाबू हुआ हाथी, कारों को तोड़ा-फोड़ा, सड़क पर भगदड़ जैसे हालात; बुरी तरह से घायल हुआ महावत!

Shivamogga Dussehra: कर्नाटक के शिवमोगा में दशहरा उत्सव के दौरान एक हैरान कर देने वाली और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. यहां मां चामुंडेशवरी की मूर्ति वाला सिल्वर हौद (अंबारी) उठाए हाथी ‘सोमन्ना’ अचानक भीड़ और शोरगुल के बीच भड़क उठा. हाथी के बेकाबू होने से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और वह करीब एक घंटे तक सड़कों पर दौड़ता रहा. इस दौरान उसने कई वाहनों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया. हालांकि, गनीमत यह रही कि किसी भी दर्शक को गंभीर चोट नहीं आई, और बाद में वन विभाग की टीम ने ट्रेंकुलाइजर गन से बेहोश कर स्थिति को नियंत्रित किया.

कैसे बिगड़ी स्थिति और क्यों भड़का हाथी सोमन्ना?

घटना की शुरुआत में सब कुछ बहुत अनुशासन और शांति से चल रहा था. जुलूस में ‘सोमन्ना’ हाथी बहुत शान से अंबारी लेकर चल रहा था और आगे-आगे ‘सागर’ नाम का दूसरा हाथी अगुवाई कर रहा था. लेकिन रास्ते में अचानक फॉर्मेशन में एक छोटा सा बदलाव हुआ, जिसके कारण सोमन्ना घबरा गया. स्थानीय लोगों और रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस साल परंपरा बदलते हुए सागर की जगह सोमन्ना को अंबारी ढोने की जिम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन में उसका शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है. जैसे ही सोमन्ना को आगे लाया गया, भारी भीड़ और तंग गलियों के शोर से वह डर गया और भड़क उठा.

गाड़ियों पर हमला और फिर कैसे पाया गया काबू?

भीड़ से डरकर सोमन्ना संकरी गलियों में घुस गया और अत्यधिक आक्रामक होकर अंबारी को गिराने की कोशिश करने लगा. डर के मारे उसने रास्ते में खड़ी एक कार पर हमला कर दिया और कई अन्य वाहनों को भी तोड़ डाला. यहां तक कि उसने गुस्से में एक कार को उठाने की कोशिश भी की. स्थिति बेकाबू होते देख वन विभाग के डॉक्टरों और अधिकारियों ने तुरंत एक्शन लिया. उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए हाथी को ट्रेंकुलाइजर का इंजेक्शन (डार्ट) दिया, जिसके बाद वह शांत हुआ. इस पूरी जद्दोजहद के दौरान हाथी को शांत करने की कोशिश कर रहे महावत को हल्की चोटें आईं.

#WATCH | Shivamogga, Karnataka: An untoward incident was reported during the Jamboo Savari near the Shivamogga Kote Palace, when the elephant Somanna, which was carrying the howdah (Ambari), got frightened and created panic at the spot. In a state of panic, the elephant Somanna attacked cars and bikes parked nearby. Forest Department officials have now brought the elephant under control. — ANI (@ANI) October 21, 2026

सामने आया अधिकारियों का बयान, आखिर क्यों हुई घटना

घटना के बाद डिप्टी कमिश्नर प्रभुलिंगा कवालिकाट्टी ने मीडिया को बताया कि यह एक पूरी तरह से अप्रत्याशित और एक्सीडेंटल घटना थी, और राहत की बात यह है कि किसी भी आम नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा. उन्होंने बताया कि उत्सव को जारी रखते हुए दूसरी उत्सव मूर्ति को बन्नी मंटपा तक ले जाया गया. वहीं, सीसीएफ (CCF) अधिकारियों का कहना था कि हाथी सिर्फ डर की वजह से अपनी पुरानी जगह वापस लौटने की कोशिश कर रहा था और उसने किसी पर जानबूझकर हमला नहीं किया. जबकि दूसरा हाथी ‘सागर’ इस पूरी उथल-पुथल के दौरान पूरी तरह शांत नजर आया.

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