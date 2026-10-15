लखनऊ से फरार श्रद्धा दुबे नेपाल में स्पॉट, ई-रिक्शा पर बहन और दोस्त संग दिखी मॉडल; 7 अक्टूबर की रात की बताई पूरी कहानी

Shraddha Dubey CCTV Footage: उत्तर प्रदेश के लखनऊ के चर्चित शिवा शर्मा मौत मामले में फरार चल रही मॉडल श्रद्धा दुबे ने एक और वीडियो जारी कर पूरे घटनाक्रम पर अपनी सफाई दी है. श्रद्धा ने दावा किया है कि शिवा की मौत हत्या नहीं, बल्कि आत्महत्या थी और उसने खुद अपनी आंखों से उसे बालकनी से छलांग लगाते देखा. वहीं, इसी बीच नेपाल से श्रद्धा, उसकी बहन रश्मि दुबे और दोस्त आदिल की कथित तस्वीरें सामने आने से मामले में रहस्य और बढ़ गया है.

अपनी बहन और दोस्त के साथ नेपाल में स्पॉट हुईं

इस बीच, नेपाल के माहिम नगर का CCTV फुटेज सामने आया है. इसमें श्रद्धा दुबे, उनकी बहन रश्मि दुबे और उनके दोस्त आदिल के दिखने का दावा किया गया है. तीनों की एक ई-रिक्शा पर सवारी करते हुए एक फोटो सामने आई है. श्रद्धा, जिसे लखनऊ पुलिस ढूंढ रही है, के बारे में कहा जा रहा है कि वह नेपाल पहुंची और फिर वहां से चली गई. वीडियो 10 अक्टूबर की सुबह करीब 6:30 बजे का बताया जा रहा है. शिवा शर्मा की मौत के मामले में नेपाल में मौजूदगी का अहम सुराग मिलने का दावा है.

लखनऊ : नेपाल में श्रद्धा दुबे और उसके साथियों का नया वीडियो सामने आया। नेपाल सीमा के अंदर रिक्शे पर बैठी नजर आई श्रद्धा दुबे। वीडियो में श्रद्धा के साथ उसकी बहन रश्मि और दो अन्य साथी भी दिखाई देने का दावा। वीडियो 10 अक्टूबर की सुबह करीब 6:30 बजे का बताया जा रहा है। शिवा शर्मा की मौत के मामले में नेपाल में मौजूदगी का अहम सुराग मिलने का दावा। नए वीडियो से श्रद्धा और उसके साथियों की गतिविधियों की जांच को मिल सकती है दिशा। नेपाल में किन-किन जगहों पर पहुंचे श्रद्धा और उसके साथी, इसकी पड़ताल जारी। वीडियो की तारीख, स्थान और उसमें दिख रहे लोगों की पहचान की आधिकारिक पुष्टि अहम होगी।। — Raghvendra Pratap Singh ( Raghu ) 🇮🇳 (@rpsinghmedia) October 15, 2026

श्रद्धा ने कहा मैंने शिवा को कूदते देखा

अपने नए वीडियो में, श्रद्धा ने शिवा शर्मा की हत्या से जुड़े आरोपों से खुद को अलग कर लिया. उनका दावा है कि उन्होंने घटना के समय शिवा को बालकनी से कूदते देखा था. उन्होंने यह भी कहा कि शिवा कुछ समय से पैसे की तंगी से जूझ रहा था और उस पर लगभग 15 से 20 लाख रुपये का कर्ज था. हालांकि, श्रद्धा के इन दावों की इंडिपेंडेंटली वेरिफिकेशन नहीं हुई है, और पुलिस जांच में सामने आए फैक्ट्स से ही मौत की असली वजह का पता चलेगा.

7 तारीख की रात क्या हुआ था?

श्रद्धा के मुताबिक, घटना से करीब पांच से छह दिन पहले तक उनकी शिवा से बात नहीं हुई थी. 7 तारीख को शिवा ने उनके ड्राइवर से कॉन्टैक्ट किया था. श्रद्धा का कहना है कि शिवा फ़ोन पर बहुत परेशान था और रो रहा था. इसके बाद, शिवा ने उसे सुबह करीब 2 बजे फ़ोन किया. बातचीत के बाद, वह श्रद्धा से मिलने अपनी BMW में आया. वे एक कैफ़े में गए और फिर घर लौट आए. श्रद्धा का दावा है कि शिवा उस समय नशे में था.

नेपाल पहुंच कर वीडियो शेयर कर रही है मैडम श्रद्धा दुबे लिव इन में रहती हो तो जिम्मेदारी आपकी बनती थी https://t.co/zVpMpaeGVX — ragini (@Raginiyadav5438) October 15, 2026

उसकी बहन और शिवा के दोस्तों पर भी सवाल उठाए गए

श्रद्धा ने वीडियो में अपनी बहन और शिवा के कुछ दोस्तों का भी ज़िक्र किया. उसके मुताबिक, शिवा के दोस्त, अश्विनी मिश्रा और हर्ष, घटना से पहले घर आए थे. उसने सवाल किया कि अगर शिवा पर किसी तरह का दबाव या परेशानी थी तो उसके दोस्तों ने पुलिस को क्यों नहीं बताया. उसने यह भी दावा किया कि वह शिवा से करीब चार महीने पहले मिली थी और वे करीब दो महीने से रिलेशनशिप में थे.

श्रद्धा ने मौत को कर्ज़ से जोड़ा

वीडियो में, श्रद्धा ने दावा किया कि शिवा को लगातार कर्ज़ चुकाने के लिए फ़ोन आते थे. उसके मुताबिक, शिवा ने पहले पैसे की तंगी के कारण आत्महत्या करने की बात कही थी. श्रद्धा ने कहा कि उसके पास कुछ स्क्रीनशॉट हैं और वह उन्हें शेयर करेगी. इस बीच, नेपाल के माहिम नगर के CCTV फुटेज में श्रद्धा, उसकी बहन रश्मि और दोस्त आदिल दिख रहे हैं. पुलिस के लिए श्रद्धा के दावों की जांच करना ज़रूरी है, लेकिन उसकी लोकेशन और नेपाल जाने के हालात भी जांच का हिस्सा हो सकते हैं.