आखिरकार फिर टूट गई शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसदों को स्पीकर ओम बिरला ने दी अलग गुट की मंजूरी

Shiv Sena Split : उद्धव ठाकरे को एक बार फिर बुधवार (17 जून, 2026) को बड़ा झटका लगा है. 4 साल के दौरान दूसरी बार उनकी पार्टी में टूट हुई है. शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों ने एकनाथ शिंदे को समर्थन दे दिया है. वहीं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसदों के गुट को अलग गुट के रूप में मंजूरी दे दी है. अब सभी 6 लोकसभा सांसद स्पीकर ओम बिरला के सामने पेश होंगे. स्पीकर ओम बिरला के सामने पेश होकर गुरुवार (18 जून, 2026) को लोकसभा सचिवालय में दिए पत्र पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करेंगे.

इससे पहले लोकसभा सचिवालय द्वारा अलग गुट की मान्यता देने के बाद उद्धव ठाकरे गुट के बागी सांसद देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे. इसके बाद UBT के MPs ने पहले ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक अलग ग्रुप बनाने के लिए लेटर दिया था. दोपहर 3 बजे इस लेटर के बारे में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के ऑफिस से कॉन्टैक्ट किया गया है. इन MPs के अलग ग्रुप को मंज़ूरी मिल गई है. वहीं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 बागी सांसदों को स्पीकर द्वारा अलग गुट की मान्यता मिलने के बाद उन पर व्हिप लागू नहीं होगा.

ये हैं 6 सांसद

संजय जाधव , संजय देशमुख, नागेश पाटिल अष्टिकर , ओमराजे निंबालकर, भाऊसाहेब वाकचौरे और संजय दीना पाटिल शामिल हैं.

उधर, बागी सांसदों के लिए इस्तेमाल की गई भाषा पर शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने कहा कि हम मराठी भाषा में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. इसमें गलत क्या है? मुझे अच्छी तरह पता है कि कौन सी भाषा कब इस्तेमाल करनी है. जो भाषा कोई समझता हो, वही इस्तेमाल करनी चाहिए. मैंने पार्लियामेंट में ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है. जो आदमी 15 करोड़ रुपये लेकर पार्टी छोड़ दे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आप ऐसे आदमी पर फूल बरसाएंगे?