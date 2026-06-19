शिवसेना के 60 साल, लेकिन दो मंच और दो दावेदार; शिंदे-उद्धव की रैली से पहले पुलिस का हाई अलर्ट

Shiv Sena 60th Foundation Day: महाराष्ट्र की राजनीति में आज यानी 19 जून का दिन बहुत अहम माना जाता है क्योंकि आज के ही दिन शिवसेना पार्टी बनी थीं. शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के दोनों गुट एक बार फिर आमने-सामने होंगे. इस बार, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) के बीच मुकाबला सिर्फ़ राजनीतिक नहीं होगा; यह ताकत और जनसमर्थन दिखाने का मंच भी होगा.

‘ऑपरेशन टाइगर’ अपने आखिरी चरण में है, और उद्धव गुट के छह बागी सांसदों का शिंदे के नेतृत्व वाली सेना में शामिल होना अब बस एक औपचारिकता है. अगर ऐसा होता है, तो यह उद्धव ठाकरे के लिए एक और बड़ा झटका होगा और शिंदे गुट का राजनीतिक दबदबा और मजबूत होगा. इस दौरान मुंबई पुलिस भी हाई अलर्ट पर है.

शक्ति प्रदर्शन की तैयारी

शिंदे गुट ने अपने स्थापना दिवस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर शक्ति प्रदर्शन में बदलने की तैयारी की है. यह कार्यक्रम मुंबई के गोरेगांव में नेस्को (NESCO) ग्राउंड में होना है, जहां हजारों शिवसैनिकों के जुटने की उम्मीद है. इसके उलट, सायन के षणमुखानंद हॉल में उद्धव ठाकरे गुट का कार्यक्रम अपेक्षाकृत सादगी भरा होगा. दोनों नेता अपने-अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और भविष्य के राजनीतिक समीकरणों के बारे में संकेत देंगे.

हाई अलर्ट पर मुंबई पुलिस

शिवसेना और शिवसेना (UBT) के 60वें स्थापना दिवस कार्यक्रमों से पहले, मुंबई पुलिस ने कानून-व्यवस्था से जुड़ी संभावित समस्याओं को लेकर अलर्ट जारी किया है.

मुंबई पुलिस की स्पेशल ब्रांच की एक एडवाइजरी में दोनों गुटों के कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ते तनाव की चेतावनी दी गई है. यह तनाव इस अटकल की वजह से बढ़ रहा है कि शिवसेना (UBT) के छह सांसद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो सकते हैं.

पुलिस ने गोरेगांव और सायन में कार्यक्रमों के दौरान दोनों गुटों के समर्थकों के बीच विरोध-प्रदर्शन, जवाबी विरोध-प्रदर्शन और झड़प की आशंका जताई है. इसे देखते हुए, मुंबई पुलिस ने सभी संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने, संवेदनशील इलाकों में कड़ी निगरानी रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जरूरी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. पुलिस का कहना है कि पूरे मुंबई में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है.

UBT सेना का शिंदे गुट के खिलाफ निशाना

यूबीटी सेना ने मुंबई में शिंदे गुट पर निशाना साधते हुए लगाए पोस्टर गद्दार बदले, चेहरे बदले; लेकिन विचारधारा नहीं बदली. महाराष्ट्र के लोगों के दिलों में बसने वाली शिवसेना आज भी वही है. भरोसे के 60 साल विश्वासघात के तूफान में भी अडिग. दूसरे होर्डिंग पर लिखा गया हम जले, हमने संघर्ष किया, और फिर खड़े हो गए. विश्वासघात की राख से फिर उठ खड़े होने का संकल्प. यही शिवसेना का इतिहास है. अग्निपथ पर 60 वर्षों की यात्रा.