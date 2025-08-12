Shimla Accident News: मूसलाधार बारिश से हिला शिमला, पांजड़ी में विशाल पेड़ गिरा, कई वाहन चकनाचूर

विपीन की रिपोर्ट, Himachal Pradesh News: शिमला में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। बीती रात ISBT के पास स्थित पांजड़ी क्षेत्र में बारिश और तेज हवाओं के बीच एक विशाल पेड़ अचानक सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों पर जा गिरा। इस घटना में कई वाहन गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि, सौभाग्य से हादसे के समय वहां कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि टल गई। स्थानीय निवासियों ने बताया कि पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण पेड़ों की जड़ें काफी कमजोर हो चुकी हैं। यही कारण है कि तेज हवाओं और बारिश के दौरान पेड़ गिरने की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि बरसात के मौसम में शहर के कई हिस्सों में पुराने और कमजोर पेड़ खड़े हैं, जो कभी भी हादसे का कारण बन सकते हैं।

प्रशासन की तुरंत कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने सबसे पहले पेड़ को हटाने का कार्य शुरू किया और आसपास का मलबा साफ किया। राहत एवं बचाव कार्य देर रात तक जारी रहा। वाहनों के मालिकों को सुबह घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे और अपने क्षतिग्रस्त वाहनों का निरीक्षण किया। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि बरसात के मौसम में शहर के पुराने व कमजोर पेड़ों की समय-समय पर जांच की जाए। जिन पेड़ों से खतरा है, उन्हें काटा या सुरक्षित किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके।

Jaipur Crime News: जयपुर में गोलियों की गूंज, पुराने विवाद ने बना दी रात खौफनाक

मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है। विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे सावधानी बरतें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें और बारिश के दौरान पेड़ों या खंभों के पास खड़े होने से बचें।