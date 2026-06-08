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Shigella Infection: क्या है शिगेला वायरस? जिसने केरल में मचाया कहर; 126 लोगों पर मंडरा रहा मौत का संकट, जानें लक्षण

Shigella infection Kya Hai: केरल में पिछले कुछ सालों से हर साल कोई बीमारी आ जाती है. इस बार भी एक नया इंफेक्शन आ गया है वो है शिगेला संक्रमण. आइए जानते हैं कि ये क्या है और इसके लक्षण क्या है?

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 8, 2026 3:07:02 PM IST

Shigella Infection: क्या है शिगेला वायरस? जिसने केरल में मचाया कहर; 126 लोगों पर मंडरा रहा मौत का संकट, जानें लक्षण


Shigella Infection: पिछले कुछ सालों में केरल देश के उन राज्यों में शामिल रहा है जहां संक्रामक बीमारियों के मामले लगातार सामने आते रहे हैं. लेप्टोस्पायरोसिस, हेपेटाइटिस-ए, निपाह वायरस और ब्रेन-ईटिंग अमीबा जैसे इंफेक्शन ने समय-समय पर स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ाई हैं. अब राज्य में शिगेला संक्रमण के बढ़ते मामलों ने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस इंफेक्शन से संक्रमित एक चार साल बच्चे की मौत होने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है.

स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक शिगेला संक्रमण की पुष्टि होने के बाद तीन बच्चों को कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इनमें से दो बच्चों की हालत में सुधार हुआ और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि एक बच्ची की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई. इस घटना ने राज्य में संक्रमण को लेकर चिंता और बढ़ा दी है. स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राज्य में अब तक शिगेला संक्रमण के 126 मामले दर्ज किए जा चुके हैं. मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी और रोकथाम के उपायों को तेज कर दिया है.  

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क्या है शिगेला संक्रमण?

शिगेला संक्रमण, जिसे मेडिकल भाषा में शिगेलोसिस कहा जाता है, एक बैक्टीरियल बीमारी है जो शिगेला नामक बैक्टीरिया के कारण होती है. ये मेन रूप से बड़ी आंत को प्रभावित करती है और गंभीर दस्त, पेट दर्द तथा बुखार जैसी समस्याएं पैदा कर सकती है. ये दुनिया भर में डायरिया से जुड़ी प्रमुख संक्रामक बीमारियों में से एक मानी जाती है.

 शिगेला संक्रमण के मेन लक्षण

शिगेला संक्रमण के लक्षण आमतौर पर संक्रमण होने के कुछ दिनों बाद दिखाई देने लगते हैं. इनमें लगातार दस्त, कई मामलों में खूनी दस्त, तेज बुखार, पेट में ऐंठन और दर्द मेन हैं.

इसके अलावा मरीज को उल्टी, मतली, कमजोरी और शरीर में पानी की कमी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है. छोटे बच्चों में डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन गंभीर स्थिति पैदा कर सकते हैं, इसलिए लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है.

 संक्रमण से बचाव के प्रभावी उपाय

शिगेला संक्रमण से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ-सफाई है. विशेषज्ञ नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोने की सलाह देते हैं, खासकर शौचालय उपयोग करने के बाद और भोजन करने से पहले. इसके अलावा केवल स्वच्छ और उबला हुआ पानी पीना चाहिए. फल और सब्जियों को अच्छी तरह धोकर ही उपयोग में लाना चाहिए. खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों और अस्वच्छ भोजन से बचना भी संक्रमण के जोखिम को कम करता है.

 

Tags: kerala newsShigella InfectionShigella Infection symptoms
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