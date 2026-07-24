सस्पेंड कांस्टेबल, जंतर-मंतर मंच से इस्तीफा और गैंगस्टर कनेक्शन… कौन है शेर सिंह, जिसके एक एलान ने खड़े कर दिए कई सवाल?

Sher Singh Resignation Controversy: दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान जब उत्तराखंड पुलिस के सस्पेंड कांस्टेबल शेर सिंह ने मंच से कथित तौर पर अपना पुलिस बैज उतारकर इस्तीफे का एलान किया, तो यह वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा कानूनी और प्रशासनिक सवाल खड़ा कर दिया कि क्या कोई पुलिसकर्मी, जो पहले से ही निलंबित हो और जिसके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई चल रही हो, उसका ऐसा इस्तीफा किसी कानूनी मायने रखता है?

यही सवाल अब उत्तराखंड पुलिस और प्रशासन के सामने भी चर्चा का विषय बन गया है. पुलिस का कहना है कि शेर सिंह लंबे समय से सक्रिय सेवा में नहीं हैं और उनके खिलाफ पहले से गंभीर आपराधिक आरोपों की जांच तथा विभागीय कार्रवाई जारी है.

पहले से सस्पेंड, फिर मंच से इस्तीफे का दावा

उत्तराखंड पुलिस के अनुसार, शेर सिंह को साल 2025 में दर्ज एक आपराधिक मामले में गिरफ्तारी के बाद निलंबित कर दिया गया था. उनके खिलाफ विभागीय बर्खास्तगी की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है. जंतर मंतर पर मंच से पुलिस बैज हटाकर कथित इस्तीफा देने की घटना के बाद लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हुई. क्योंकि वह पहले से ही सक्रिय पुलिस सेवा का हिस्सा नहीं थे.

जंतर मंतर प्रोटेस्ट में CJP के मंच पर इस्तीफा देने वाले कांस्टेबल शेर सिंह को उत्तराखंड पुलिस ने अपराधी बताया है !! IG ने बताया 👇

> कांस्टेबल शेर सिंह 28 जून 2026 से पिथौरागढ़ से ड्यूटी से अनुपस्थित है।

> 20 जुलाई 2026 को उसे सस्पेंड कर दिया गया।

> कांस्टेबल शेर सिंह, कुख्यात… https://t.co/U8PgvsS9CO pic.twitter.com/M55c6Vs0NX — Sachin Gupta (@Sachingupta) July 24, 2026

किन आरोपों में दर्ज हुआ था मामला?

पुलिस के मुताबिक, शेर सिंह के खिलाफ हरिद्वार के गंगनहर थाने में साल 2025 में FIR दर्ज हुई थी. इस मामले में धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और आपराधिक साजिश समेत कई गंभीर धाराओं में जांच की जा रही है. जांच एजेंसियों का दावा है कि मामले में एक संगठित आपराधिक नेटवर्क की भी जांच की गई, जिसमें शेर सिंह की कथित भूमिका सामने आई.

गैंगस्टर से कथित संबंधों के जांच

उत्तराखंड पुलिस का आरोप है कि जांच के दौरान शेर सिंह का नाम हरिद्वार-रुड़की क्षेत्र के एक कथित गैंगस्टर प्रवीण वाल्मीकि से जुड़े नेटवर्क में सामने आया. पुलिस के मुताबिक, आरोप है कि कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर पीड़ितों को डराने- धमकाने, विवादित जमीनों पर कथित कब्जे और आर्थिक लाभ पहुंचाने जैसी गतिविधियों में उनकी भूमिका की जांच की गई. हालांकि इन आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत द्वारा ही किया जाएगा.

विधवा महिला के परिवार से जुड़ा मामला

जांच के दौरान एक विधवा महिला और उसके परिवार का मामला भी सामने आया. पुलिस का आरोप है कि परिवार पर लगातार दबाव बनाया गया और विवादित जमीन से जुड़े मामले में उन्हें धमकाने की कोशिश की गई. पुलिस का यह भी दावा है कि उस समय पुलिस सेवा में रहते हुए शेर सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग किया और आरोपियों के पक्ष में दबाव बनाने की कोशिश की. इन आरोपों की जांच भी विभागीय और कानूनी स्तर पर की जा रही है.

गिरफ्तारी, जमानत और विभागीय कार्रवाई

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, शेर सिंह को 15 सितंबर 2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. बाद में उन्हें 7 नवंबर 2025 को नैनीताल हाईकोर्ट से जमानत मिल गई. गिरफ्तारी के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और तब से वे सक्रिय ड्यूटी पर नहीं हैं. पुलिस का यह भी कहना है कि जून 2026 से वह बिना अनुमति के ड्यूटी से अनुपस्थित रहे, जिसके बाद विभागीय कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया.

वायरल बयान पर भी जांच

जंतर-मंतर पर दिए गए उनके कथित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उत्तराखंड पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया है. विभाग का कहना है कि वायर वीडियो और हालिया गतिविधियों की कानूनी तथा विभागीय स्तर पर जांच की जा रही है.