Shehzad Poonawalla Resign BJP Reason: आखिर क्यों BJP का साथ छोड़ गए शहजाद पूनावाला? जानें क्या है अंदर की बात

Shehzad Poonawalla Resign BJP Reason: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता शहज़ाद पूनावाला ने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है. सूत्रों के अनुसार, पूनावाला ने निजी कारणों का हवाला देते हुए BJP नेतृत्व को अपना इस्तीफ़ा सौंपा. सूत्रों ने यह भी बताया कि इस घटनाक्रम पर जल्द ही कोई आधिकारिक बयान आने की उम्मीद है.गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ‘X’ पर पूनावाला ने अपना बायो अपडेट किया, जिसमें उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का “आजीवन अनुयायी” बताया है. हालाँकि, इस बायो में BJP का कोई ज़िक्र नहीं है. वहीं, पूनावाला के इंस्टाग्राम बायो में उन्हें अभी भी BJP का राष्ट्रीय प्रवक्ता बताया गया है.

आखिर क्यों छोड़ी BJP ?

पूनावाला ने गुरुवार को CNN-News18 के साथ अपना एक पुराना इंटरव्यू भी री-शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा के अगले चरण के लिए अपनी सोच के बारे में बात की थी. बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था, “मैं लगभग 18-19 वर्षों से सक्रिय राजनीति में हूँ. मैंने बहुत कम उम्र में शुरुआत की थी, इसलिए अब सक्रिय राजनीति में मेरे 18-19 साल पूरे हो चुके हैं. अपनी क्षमता के हिसाब से, मुझे लगता है कि मैं वहाँ पहुँच गया हूँ जहाँ मैं पहुँचना चाहता था. 2024 में ही मैंने सोचा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पद संभालने के बाद, मैं सक्रिय राजनीति से हट जाऊँगा.”

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कांग्रेस छोड़ बीजेपी में हुआ था शामिल

आपकी जानकारी के लिए बता दें, पूनावाला 2017 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया को लेकर हुए विवाद के बाद पार्टी छोड़कर BJP में शामिल हुए थे. BJP में शामिल होने के बाद उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया था. पिछले कुछ वर्षों में, पूनावाला PM मोदी और BJP के मुखर समर्थक के रूप में उभरे और अक्सर टेलीविज़न डिबेट व सार्वजनिक चर्चाओं में पार्टी का पक्ष रखते रहे.