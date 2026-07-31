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Shehzad Poonawalla Net Worth: कितनी संपत्ति के मालिक हैं शहजाद पूनावाला, जानिए शिक्षा, करियर और राजनीतिक सफर

Shehzad Poonawalla Net Worth: बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की वास्तविक नेटवर्थ सार्वजनिक नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2025 में उनकी अनुमानित संपत्ति 5.5 से 7 मिलियन डॉलर (करीब 47 से 60 करोड़ रुपये) के बीच बताई जाती है. उन्होंने राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की थी और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए.

By: Ranjana Sharma | Published: July 31, 2026 11:54:42 AM IST

शहजाद पूनावाला कितने अमीर हैं?
शहजाद पूनावाला कितने अमीर हैं?


Shehzad Poonawalla Net Worth: भारतीय राजनीति में अपनी बेबाक राय और टीवी डिबेट्स में सक्रिय मौजूदगी के लिए पहचाने जाने वाले भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर एक चर्चित चेहरा बनकर उभरे हैं. राजनीति में उनकी सक्रिय भूमिका के साथ-साथ लोग उनकी संपत्ति और कमाई के बारे में भी जानना चाहते हैं. हालांकि शहजाद पूनावाला ने अपनी कुल संपत्ति या आय का आधिकारिक खुलासा नहीं किया है. ऐसे में उनकी नेटवर्थ से जुड़ी जानकारी केवल मीडिया रिपोर्ट्स और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित अनुमान है.

शहजाद पूनावाला की नेटवर्थ?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वर्ष 2025 में शहजाद पूनावाला की अनुमानित नेटवर्थ 5.5 मिलियन डॉलर से 7 मिलियन डॉलर (करीब 47 करोड़ रुपये से 60 करोड़ रुपये, विनिमय दर के अनुसार) के बीच बताई जाती है. हालांकि यह केवल एक अनुमान है और इसकी आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है.

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किन वजहों से बढ़ सकती है उनकी संपत्ति?

शहजाद पूनावाला की संभावित नेटवर्थ कई पहलुओं पर निर्भर मानी जाती है. पूनावाला परिवार देश के चर्चित कारोबारी परिवारों में गिना जाता है. परिवार का नाम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से जुड़ा होने के कारण अक्सर लोग शहजाद पूनावाला को भी इसी परिवार से जोड़ते हैं. हालांकि उनकी व्यक्तिगत व्यावसायिक गतिविधियों की सार्वजनिक जानकारी सीमित है.

राजनीतिक करियर

राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण उनकी पहचान लगातार बढ़ी है. राजनीतिक जिम्मेदारियों और सार्वजनिक जीवन का भी उनकी आय और लोकप्रियता पर प्रभाव पड़ सकता है.

शिक्षा और शुरुआती जीवन

शहजाद पूनावाला का संबंध एक प्रतिष्ठित परिवार से माना जाता है. उन्होंने पुणे स्थित MIT School of Government से पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट की पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने कानून (Law) की शिक्षा भी प्राप्त की और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश कलमाड़ी के साथ इंटर्नशिप भी की थी. हालांकि उनके शुरुआती जीवन और जन्मतिथि से जुड़ी कई जानकारियां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं.

तेहसीन पूनावाला से रिश्ते को लेकर भी रहे चर्चा में

शहजाद पूनावाला के छोटे भाई तेहसीन पूनावाला भी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जाने जाते हैं. दोनों भाइयों की राजनीतिक विचारधाराएं अलग-अलग मानी जाती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसी वैचारिक मतभेद के कारण दोनों के रिश्तों में दूरी आ गई और लंबे समय से दोनों के बीच संवाद भी नहीं है.

कांग्रेस से शुरू हुआ राजनीतिक सफर

शहजाद पूनावाला ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) से की थी. वह ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के साथ भी जुड़े रहे. साल 2017 में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में राहुल गांधी की दावेदारी पर सवाल उठाए. इस कदम के बाद वह राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए और कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ खुलकर अपनी राय रखने लगे. बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और वर्तमान में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में सक्रिय हैं.

सोशल मीडिया पर भी हैं काफी सक्रिय

शहजाद पूनावाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर भी काफी सक्रिय रहते हैं. यहां वह राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय साझा करते हैं और समसामयिक विषयों पर लगातार प्रतिक्रिया देते रहते हैं. टीवी डिबेट्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनकी सक्रिय मौजूदगी ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है.

आगे का राजनीतिक सफर रहेगा अहम

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले वर्षों में शहजाद पूनावाला की भूमिका और प्रभाव दोनों बढ़ सकते हैं. उनकी राजनीतिक सक्रियता, सार्वजनिक छवि और संभावित नई जिम्मेदारियां भविष्य में उनके करियर और आय पर असर डाल सकती हैं.

Tags: shehzad poonawalla net worth
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