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Shehzad Poonawalla: आर्थिक तंगी से जूझ रहे शहजाद पूनावाला, बीजेपी से इस्तीफा देने की असल वजह आई सामने

Shehzad Poonawalla: शहजाद पूनावाला ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है. जिसके बाद लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है कि उन्होंने आखिर पार्टी से इस्तीफा क्यों दिया?

By: Sohail Rahman | Published: August 19, 2026 11:44:46 AM IST

आर्थिक तंगी से जूझ रहे शहजाद पूनावाला
आर्थिक तंगी से जूझ रहे शहजाद पूनावाला


Shehzad Poonawalla: शहजाद पूनावाला ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है. जिसके बाद से वो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं. हर किसी के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर शहजाद पूनावाला ने बीजेपी से इस्तीफा क्यों दिया है. अब इन सवालों से पर्दा उठता हुआ नजर आ रहा है. जिसके बारे में उन्होंने खुद खुलासा किया है. दरअसल, उन्होंने एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि पार्टी से इस्तीफा देने के बारे में करीब 2 से 3 साल से सोच रहा हूं. मेरा मकान मालिक मेरे को सिर्फ बीजेपी का प्रवक्ता होने के नाते रेंट देने से छूट नहीं देता है. मेरे मकान मालिक ने बोला कि भाई रेंट देना पड़ेगा. मेरे पास रेंट देने का पैसा नहीं है.

जब मैं बीजेपी में आया तो चौबीस घंटे काम करता था. जिसकी वजह से मेरे पास जितनी सेविंग्स थी. वो सब खत्म हो गया. मैं न नेता हूं और न किसी नेता का बेटा हूं. मेरे परिवार की कोई विरासत भी नहीं है. जिसके सहारे मैं अपना गुजर बसर करूं.

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बीजेपी से क्यों दिया इस्तीफा?

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि 2024 के बाद से ही मैंने पार्टी को कहना शुरू कर दिया था कि फिर मैंने 30 जुलाई को मैंने अपना इस्तीफा दिया. जिसके बाद बीजेपी ने मुझे कुछ दिनों का समय दिया. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले मेरी मां की दुर्घटना हो गई. जिसकी वजह से उसकी सेहत काफी बिगड़ी. इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अपनी मां की सेवा करनी चाहिए. जिसकी वजह से मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा था. बीजेपी का समर्पित कार्यकर्ता रहते हुए मैं ऐसा नहीं कर पाता. इसलिए बीजेपी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया.

यह भी पढ़ें –Shehzad Poonawalla: बिना बिजनेस के कहां से होती है शहजाद पूनावाला की कमाई, रॉबर्ट वाड्रा से क्या है रिश्ता? 

पार्टी से निकलने के बाद क्या करेंगे?

इसके बारे में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी से निकलने के बाद मैं नौकरी करूंगा और जहां मुझे मौका मिलेगा वहां अपनी बात रखूंगा.

यह भी पढ़ें – Shehzad Poonawalla Quits Politics: ये लीडर लेगा शहजाद पूनावाला की जगह? BJP में आते ही मचा दी खलबली, नाम जानकर कांग्रेस-आप के उड़ेंगे होश

Tags: Shehzad Poonawalla
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