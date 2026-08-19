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Shehzad Poonawalla Congress Join Condition: राहुल, प्रियंका और सोनिया…कांग्रेस ज्वाइन करने के सवाल पर शहजाद पूनावाला ने रखी शर्त, नेहरू को लेकर क्या कहा?

Shehzad Poonawalla Congress Join Condition: शहजाद पूनावाला ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया. इस दौरान जब उनसे कांग्रेस में जाने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने शर्त रखी कि राहुल गांधी को हटाएं, प्रियंका गांधी को हटाएं, सोनिया गांधी को हटाएं और नेहरू की गलतियों की माफी मांगें.

By: Sohail Rahman | Published: August 19, 2026 1:41:13 PM IST

शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस ज्वाइन करने की रखी बड़ी शर्त
शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस ज्वाइन करने की रखी बड़ी शर्त


Shehzad Poonawalla Congress Join Condition: शहजाद पूनावाला ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से जब से इस्तीफा दिया है. हाल ही में उन्होंने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में कई बड़े खुलासे किए हैं. इस दौरान जब उनसे कांग्रेस ज्वाइन करने के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से वह अभी भी बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे.

जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वो एक बार फिर से कांग्रेस में वापसी की सोचेंगे तो उन्होंने पहले तो कहा कि ‘आर यू क्रेजी?’ लेकिन, फिर तुरंत जवाब देते हुए कहा कि मैं एक शर्त पर कांग्रेस में जाऊंगा. अगर राहुल गांधी को हटाएं, सोनिया गांधी को हटाएं, प्रियंका वाड्रा को हटाएं और नेहरू की गलतियों के लिए माफी मांगे.

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बीजेपी छोड़ने की बताई वजह

इसके अलावा, उन्होंने बीजेपी छोड़ने की वजह भी बताई. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मुझे अपना रेंट भी देना होता है. बीजेपी में चौबीसी घंटे रहने की वजह से मेरी सारी सेविंग्स खत्म हो गई थी. जिसकी वजह से मुझे रेंट देने में भी दिक्कत हो रही थी. इसके अलावा, उन्होंने बताया कि मां का एक्सीडेंट होने की वजह से उनकी सेहत में भारी गिरावट आ गई. उनका ख्याल रखने का भी समय नहीं मिल पा रहा था. इसलिए बीजेपी छोड़ने का निर्णय लिया.

यह भी पढ़ें – Shehzad Poonawalla: बिना बिजनेस के कहां से होती है शहजाद पूनावाला की कमाई, रॉबर्ट वाड्रा से क्या है रिश्ता?

मेरा घर चलाना बीजेपी का काम नहीं है

हालांकि, उन्होंने इस दौरान बार-बार दोहराया कि वह बीजेपी से उम्मीद नहीं करते कि पार्टी उनका खर्चा उठाएगी. उनके मुताबिक पार्टी की ओर से उनसे पूछा गया कि उनकी किस तरह से मदद की जा सकती है. उन्होंने पार्टी की विचारधारा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के प्रति अभी भी अपना समर्पण जाहिर किया है. उनके मुताबिक ‘मुझे या अन्य कार्यकर्ता का घर चलाना बीजेपी का काम नहीं है. आप अगर कोई पॉलिटिकल मूवमेंट ज्वाइन करते हैं तो यह कोई जॉब नहीं है.

यह भी पढ़ें – Shehzad Poonawalla Quits Politics: ये लीडर लेगा शहजाद पूनावाला की जगह? BJP में आते ही मचा दी खलबली, नाम जानकर कांग्रेस-आप के उड़ेंगे होश

Tags: Shehzad Poonawalla
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