Shehzad Poonawalla: बिना बिजनेस के कहां से होती है शहजाद पूनावाला की कमाई, रॉबर्ट वाड्रा से क्या है रिश्ता?

Shehzad Poonawalla Profile: बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा देने वाले शहजाद पूनावाला ने एक बार फिर पार्टी को अपना इस्तीफा सौंपा है. उन्होंने पार्टी लीडरशिप से गुजारिश की है कि वे इसे स्वीकार करें और उन्हें संगठनात्मक जिम्मेदारियों से मुक्त करें. शहजाद पूनावाला ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को पत्र लिखा, जिसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए पूनावाला ने लिखा कि वह आभारी हैं कि बीजेपी ने शुरू में उनका इस्तीफा स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था और उनसे अपने फैसले पर फिर से विचार करने को कहा था.

हालांकि, काफी सोच-विचार के बाद वह पार्टी की भूमिका और सक्रिय सदस्यता छोड़ने के अपने फैसले पर अड़े रहने के अंतिम निर्णय पर पहुंचे हैं.

वकील से बने नेता

38 साल के वकील से नेता बने पूनावाला ने कांग्रेस के साथ अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था, लेकिन पार्टी छोड़ने और राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने का विरोध करने के बाद वे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए. वे बीजेपी में शामिल हुए और पार्टी के सबसे जाने-माने राष्ट्रीय प्रवक्ताओं में से एक बन गए. वे अक्सर टीवी डिबेट, प्रेस ब्रीफिंग और सोशल मीडिया पर पार्टी का पक्ष रखते थे. उन्हें 2021 में बीजेपी के दिल्ली आईटी और सोशल मीडिया विभाग की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी.

बीजेपी के मुस्लिम चेहरे के तौर पर बनाई पहचान

पार्टी के एक प्रमुख मुस्लिम चेहरे के तौर पर पूनावाला को अक्सर विवादित मुद्दों पर बीजेपी का पक्ष रखने और हाई-प्रोफाइल राजनीतिक बहसों में विपक्ष का मुकाबला करने के लिए आगे किया जाता था. अब उन्होंने बीजेपी नेतृत्व से गुजारिश की है कि उन्हें उनकी संगठनात्मक जिम्मेदारियों से औपचारिक रूप से मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि उनका पहले दिया गया इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया था.

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शहजाद पूनावाला का बिजनेस

शहजाद पूनावाला को कोई पारंपरिक बिजनेस नहीं है. लेकिन वो वकील है. इसके उसकी कमाई का हिस्सा वकालत से भी आता है. इसके अलावा, पूनावाला सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहते हैं. टीवी डिबेट और राजनीतिक बहसों से भी उनकी कमाई होती है. अगर उनके नेटवर्थ की बात करें तो इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है. लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी नेट वर्थ लगभग 65 करोड़ रुपये हैं.

शहजाद पूनावाला का परिवार

शहजाद पूनावाला की परवरिश उनकी मां यास्मीन पूनावाला ने की है. क्योंकि कम उम्र में ही उनके पिता बिजनेसमैन सरफराज पूनावाला का निधन हो गया था. उनके बड़े भाई तहसीन पूनावाला एक पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, जिन्हें कांग्रेस समर्थक के तौर पर जाना जाता है. दोनों भाई कभी बहुत करीब थे, लेकिन 2017 में कांग्रेस लीडरशीप के खिलाफ शहजाद पूनावाला के बगावत के बाद उनके बीच दूरियां बन गई. तहसीन पूनावाला ने रॉबर्ड वाड्रा की कजन मोनिका वाड्रा से शादी की है. जिसकी वजह से उनके गांधी-वाड्रा परिवार से भी अच्छे संबंध हैं.

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