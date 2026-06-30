शादी का दिन बना अभिशाप, बारातियों को पीटकर दुल्हन के लाखों के जेवर लूटकर बदमाश फरार; मामला शक के घेरें मेंं

Bihar News: एक नवविवाहित जोड़े के लिए अपनी शादी उस समय बुरा सपना बन गई, जब वैशाली के राघोपुर थाना क्षेत्र के मलिकापुर ईंट भट्ठा के पास रविवार रात दर्जनों हथियारबंद बदमाशों ने चारपहिया वाहनका इस्तेमाल करके बारातियों के साथ मारपीट की और दुल्हन के तकरीबन डेढ़ लाख के गहनें व स्कॉर्पियों लूटकर फरार हो गए.

जानकारी के अनुसार हमले के दौरान दूल्हा अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहा. लेकिन दूल्हे के चचरे बहनोई रामक़ृष्ण कुमार और सूरज कुमार जिन्हें आज्ञात बदमाशों ने बुरी तरह पीटा को गंभीर चोटें आई है. घायलों को नजदीकी अस्पताल प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र में भर्ता कराया गया है.

कंगना घाट से सैदाबाद था बारात का रुख

सूत्रों के अनुसार पटना जिले के कंगन घाट से बारात राघोपुर थाना क्षेत्र के सैदाबाद निवासी भोला राय के यहां जा रही थी. तकरीबन रात करीब 11 बजे रुस्तमपुर थाना क्षेत्र के भरत चौक के पास से सफारी गाड़ी और बाइक सवार बदमाशों ने बारात का पीछा शुरू कर दिया. घबराए बारातियों ने लोहा पुल होते हुए सैदाबाद की ओर न जाकर मलिकपुर ईट भट्ठा की तरफ जाना उचित समझा. पर अज्ञात बदमाशों ने ओवरटेक करने के बाद बारातियों पर हमला बोल दिया.

ओवरटेक कर रोका, बारातियों से की मारपीट बदमाशों ने भट्ठा के पास गाड़ी ओवरटेक कर रोक दी और पिस्तौल व फाइटर से बारातियों पर हमला कर दिया. यूं हथियारों से लैश बदमाशों को देखकर बाराती हक्का बक्का रह गए. इन सबके बीच दूल्हा गाड़ी से अपनी जान बचाकर भाग निकला. गाड़ी में सवार दूल्हें के चचेरे बहनोई रामकृष्ण कुमार और सूरज कुमार को बुरी तरह पीटा गया.